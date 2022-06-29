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ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки - РИА Новости, 29.06.2022
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки
Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:05
2022-06-29T14:05
2022-06-29T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
кировский район
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, кировский район
14:05 29.06.2022 (обновлено: 14:11 29.06.2022)
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из "Града" Кировский район Макеевки