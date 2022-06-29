https://ria.ru/20220629/dnr-1798987260.html

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки - РИА Новости, 29.06.2022

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Кировскому району Макеевки

Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:05

2022-06-29T14:05

2022-06-29T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

кировский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина, кировский район