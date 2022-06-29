https://ria.ru/20220629/dnr-1798884354.html

Украинские боевики вновь обстреляли Зайцево южное

Украинские боевики вновь обстреляли Зайцево южное - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские боевики вновь обстреляли Зайцево южное

Украинские войска вновь обстреляли Зайцево южное, выпустив две гранаты, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:00

2022-06-29T00:00

2022-06-29T00:00

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Зайцево южное, выпустив две гранаты, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено две гранаты из СПГ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Зайцево южное, выпустив семь мин калибром 82 миллиметров, две гранаты из СПГ и 24 гранаты из АГС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

зайцево

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, зайцево, сцкк