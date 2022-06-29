https://ria.ru/20220629/defolt-1799072761.html

Объявления о дефолте в России нет, заявил Центробанк

Объявления о дефолте в России нет, заявил Центробанк - РИА Новости, 29.06.2022

Объявления о дефолте в России нет, заявил Центробанк

Объявления о дефолте в России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов, заявил журналистам первый заместитель председателя РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:05

2022-06-29T18:05

2022-06-29T18:05

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Объявления о дефолте в России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин."Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума."Очевидно, что слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому приложили руку как раз иностранные власти, повысил риски того, что любые действия, самые добросовестные, российских предпринимателей, властей, направленные на исполнение своих обязательств, могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорным условиям", - отметил он.Чистюхин обратил внимание, что российские власти, действуя в соответствии с новым порядком, основываются на публично-правовых государственных требованиях. "Это не волеизъявление отдельных лиц или отдельных организаций или ведомств, это публично-правовой установленный императивный порядок, который предполагает, что по-другому действовать нельзя", - сказал он."С моей точки зрения, это означает, что высока вероятность того, что этот порядок будет признан как превалирующий над теми гражданско-правовыми обязательствами, которые были ранее установлены в договоре", - добавил Чистюхин.По его словам, иностранная финансовая инфраструктура, замораживая российские активы, действует примерно тем же самым образом. "Они говорят, что не могут исполнить наши частно-правовые обязательства, потому что установлен публично-правовой запрет. Вот сейчас Россия сделала точно то же самое. При этом, в отличие от иностранной стороны, мы пытаемся всеми возможными способами свои обязательства исполнить так, как это допускается в текущих условиях", - отметил он.Международное рейтинговое агентство Moody's в начале недели заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом. Кроме этого, американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года.Министр финансов РФ Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".

https://ria.ru/20220627/defolt-1798326698.html

https://ria.ru/20220627/defolt-1798387607.html

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https://ria.ru/20220628/defolt-1798599241.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)