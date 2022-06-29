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Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации - РИА Новости, 29.06.2022
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Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации - РИА Новости, 29.06.2022
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации
Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:12
2022-06-29T16:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
курс рубля
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.Она пояснила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что это позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям.Набиуллина напомнила, что в начале 2000-х годов ЦБ уже управлял номинальным курсом российской валюты. По ее словам, для бизнеса важен реальный обменный курс, поэтому если валюта укрепляется, то и номинальный курс должен расти, иначе это приведет к инфляции.Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, курс рубля
16:12 29.06.2022
 
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации

Глава ЦБ Набиуллина: попытки искусственно влиять на курс рубля грозят девальвацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.
Она пояснила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что это позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022
Эльвира Набиуллина
председатель Банка России
Набиуллина напомнила, что в начале 2000-х годов ЦБ уже управлял номинальным курсом российской валюты. По ее словам, для бизнеса важен реальный обменный курс, поэтому если валюта укрепляется, то и номинальный курс должен расти, иначе это приведет к инфляции.
Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 11:28
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКурс рубля
 
 
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