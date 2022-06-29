https://ria.ru/20220629/currency-1799026888.html

Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации

Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации - РИА Новости, 29.06.2022

Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации

Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:12

2022-06-29T16:12

2022-06-29T16:12

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

курс рубля

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.Она пояснила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что это позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям.Набиуллина напомнила, что в начале 2000-х годов ЦБ уже управлял номинальным курсом российской валюты. По ее словам, для бизнеса важен реальный обменный курс, поэтому если валюта укрепляется, то и номинальный курс должен расти, иначе это приведет к инфляции.Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.

https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html

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Михаил Бобок

Михаил Бобок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, курс рубля