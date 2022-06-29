https://ria.ru/20220629/currency-1799026888.html
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации - РИА Новости, 29.06.2022
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации
Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:12
2022-06-29T16:12
2022-06-29T16:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
курс рубля
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.Она пояснила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что это позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям.Набиуллина напомнила, что в начале 2000-х годов ЦБ уже управлял номинальным курсом российской валюты. По ее словам, для бизнеса важен реальный обменный курс, поэтому если валюта укрепляется, то и номинальный курс должен расти, иначе это приведет к инфляции.Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.
https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, курс рубля
Набиуллина: попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации
Глава ЦБ Набиуллина: попытки искусственно влиять на курс рубля грозят девальвацией
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.
Она пояснила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что это позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям.
"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало".
Эльвира Набиуллина
председатель Банка России
Набиуллина напомнила, что в начале 2000-х годов ЦБ
уже управлял номинальным курсом российской валюты. По ее словам, для бизнеса важен реальный обменный курс, поэтому если валюта укрепляется, то и номинальный курс должен расти, иначе это приведет к инфляции.
Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.