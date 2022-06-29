https://ria.ru/20220629/chastoty-1799122175.html
Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГЦ
Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГЦ - РИА Новости, 29.06.2022
Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГЦ
Мобильные операторы не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГц, которые использовались для фиксированного беспроводного доступа в интернет, сообщает Минцифры РФ. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:22
2022-06-29T21:22
2022-06-29T21:48
технологии
россия
мобильная связь
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мобильные операторы не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГц, которые использовались для фиксированного беспроводного доступа в интернет, сообщает Минцифры РФ.Ранее в среду "Ростелеком", "Мегафон" и "Билайн" сообщили РИА Новости, что подали ходатайство о продлении разрешения на частоты 3,4-3,8 ГГц, использующиеся для оказания услуг беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX.Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. После окончания десятилетнего срока лицензирования в 2021 году операторы просили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) продлить лицензии ещё на год, чтобы резко не отключать клиентов. В прошлом году ГКРЧ продлила операторам разрешение на использование частоты до 1 июля 2022 года.Уточняется, что для абонентов ничего не изменится, связь и интернет останется на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя."Решение не связано с мобильными сетями. Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц не будет использоваться для 5G-сетей. Для развертывания сетей пятого поколения выбран диапазон частот 4,8-4,9 ГГц", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220601/konfidentsialnost-1792486577.html
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РИА Новости
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технологии, россия, мобильная связь
21:22 29.06.2022 (обновлено: 21:48 29.06.2022)
Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГЦ
Минцифры: операторы связи не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГЦ для доступа в интернет
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Мобильные операторы не будут использовать частоты 3,4-3,8 ГГц, которые использовались для фиксированного беспроводного доступа в интернет, сообщает
Минцифры РФ.
Ранее в среду "Ростелеком", "Мегафон" и "Билайн" сообщили РИА Новости, что подали ходатайство о продлении разрешения на частоты 3,4-3,8 ГГц, использующиеся для оказания услуг беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX.
Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, но в России
он занят другими службами, в том числе силовыми. После окончания десятилетнего срока лицензирования в 2021 году операторы просили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) продлить лицензии ещё на год, чтобы резко не отключать клиентов. В прошлом году ГКРЧ продлила операторам разрешение на использование частоты до 1 июля 2022 года.
"Операторы связи выполнили поручение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и завершили перевод абонентов из диапазона частот 3,4-3,8 ГГц на другие системы связи. На исполнение поручения у них был 1 год", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для абонентов ничего не изменится, связь и интернет останется на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя.
"Решение не связано с мобильными сетями. Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц не будет использоваться для 5G-сетей. Для развертывания сетей пятого поколения выбран диапазон частот 4,8-4,9 ГГц", - добавили в ведомстве.