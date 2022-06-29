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Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу - РИА Новости, 29.06.2022
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Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу
Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу - РИА Новости, 29.06.2022
Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу
Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:27
2022-06-29T12:27
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
бюджет
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а сокращение расходов бюджета еще больше негативно повлияет на экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации", - сказал Решетников на съезде РСПП.По его словам, избыток валюты на рынке такой, что не удастся настолько сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать дополнительным спросом курс. "Скорее, в рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - добавил он.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бюджет, россия
12:27 29.06.2022
 
Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу

Глава Минэкономразвития Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а сокращение расходов бюджета еще больше негативно повлияет на экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации", - сказал Решетников на съезде РСПП.
По его словам, избыток валюты на рынке такой, что не удастся настолько сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать дополнительным спросом курс. "Скорее, в рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - добавил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:28
Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз промышленников и предпринимателейМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)БюджетРоссия
 
 
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