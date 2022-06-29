https://ria.ru/20220629/byudzhet-1798960641.html

Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу

Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу - РИА Новости, 29.06.2022

Решетников не поддержал идею Минфина по новому бюджетному правилу

Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:27

2022-06-29T12:27

2022-06-29T12:27

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

бюджет

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России пока не поддерживает новую конструкцию бюджетного правила, предложенную Минфином: она не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а сокращение расходов бюджета еще больше негативно повлияет на экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации", - сказал Решетников на съезде РСПП.По его словам, избыток валюты на рынке такой, что не удастся настолько сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать дополнительным спросом курс. "Скорее, в рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - добавил он.

https://ria.ru/20220629/interventsii-1798939605.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бюджет, россия