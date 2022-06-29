https://ria.ru/20220629/bondarchuk-1798995938.html
Бондарчук снимет новый сериал по сценарию Паулины Андреевой
Бондарчук снимет новый сериал по сценарию Паулины Андреевой - РИА Новости, 29.06.2022
Бондарчук снимет новый сериал по сценарию Паулины Андреевой
Федор Бондарчук снимет сериал "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:06
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Федор Бондарчук снимет сериал "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой, сообщает пресс-служба. Это не первый раз, когда супруги работают вместе. В ноябре 2020 года состоялась премьера "Психа", постановкой которого также занимался Бондарчук, а скрипт написала Андреева. "Сериал "Актрисы" — это очень честная история о главных героях мира театра и кино — актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря, — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа", — говорит Андреева.Проект "Актрисы" продюсирует команда, создавшая сериал "Псих", а также Валерий Тодоровский, Дмитрий Табарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Косарим и Антон Володькин."Актрисы" выйдут в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Wink.
https://ria.ru/20220629/kozlovskiy-1798993134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, федор бондарчук, паулина андреева, валерий тодоровский, кинопоиск, что посмотреть
16:01 29.06.2022 (обновлено: 16:06 29.06.2022)
Бондарчук снимет новый сериал по сценарию Паулины Андреевой
Федор Бондарчук снимет сериал "Актрисы" по сценарию своей жены Паулины Андреевой
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Федор Бондарчук снимет сериал "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой, сообщает пресс-служба.
Это не первый раз, когда супруги работают вместе. В ноябре 2020 года состоялась премьера "Психа", постановкой которого также занимался Бондарчук, а скрипт написала Андреева.
"Сериал "Актрисы" — это очень честная история о главных героях мира театра и кино — актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря, — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа", — говорит Андреева.
Проект "Актрисы" продюсирует команда, создавшая сериал "Псих", а также Валерий Тодоровский, Дмитрий Табарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Косарим и Антон Володькин.
"Актрисы" выйдут в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Wink.