https://ria.ru/20220629/blokada-1798897131.html

В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза

В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза - РИА Новости, 29.06.2022

В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза

Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может "нарушить этот баланс", заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T06:22

2022-06-29T06:22

2022-06-29T06:22

эмма эшфорд

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может "нарушить этот баланс", заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.Она отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. По ее мнению, не допустить проблему изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в санкционном пакете.Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности."Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. (Ситуация вокруг Калининграда. — Прим. ред.) может нарушить этот баланс", — добавила эксперт.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.

https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html

https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798594056.html

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калининград

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эмма эшфорд, россия, калининград, литва, евросоюз, в мире, сша