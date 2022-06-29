В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза
Эксперт Эшфорд: Россия не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс
Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может "нарушить этот баланс", заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.
Она отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. По ее мнению, не допустить проблему изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в санкционном пакете.
"Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях. — Прим. ред.) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию", — сказала Эшфорд.
Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности.
"Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. (Ситуация вокруг Калининграда. — Прим. ред.) может нарушить этот баланс", — добавила эксперт.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.