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В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза - РИА Новости, 29.06.2022
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В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза
В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза - РИА Новости, 29.06.2022
В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза
Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может "нарушить этот баланс", заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T06:22
2022-06-29T06:22
эмма эшфорд
россия
калининград
литва
евросоюз
в мире
сша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может "нарушить этот баланс", заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.Она отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. По ее мнению, не допустить проблему изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в санкционном пакете.Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности."Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. (Ситуация вокруг Калининграда. — Прим. ред.) может нарушить этот баланс", — добавила эксперт.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
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эмма эшфорд, россия, калининград, литва, евросоюз, в мире, сша
06:22 29.06.2022
 
В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза

Эксперт Эшфорд: Россия не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может "нарушить этот баланс", заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.
Она отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. По ее мнению, не допустить проблему изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в санкционном пакете.

"Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях. — Прим. ред.) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию", — сказала Эшфорд.

Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности.
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"Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. (Ситуация вокруг Калининграда. — Прим. ред.) может нарушить этот баланс", — добавила эксперт.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
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