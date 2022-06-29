https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html

Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы

Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы - РИА Новости, 29.06.2022

Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы

Непрерывность LTE-покрытия в сети билайн на шести основных вылетных магистралях из Москвы достигает почти 100%, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на данные... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:00

2022-06-29T12:00

2022-06-29T12:00

новости компаний - экономика

москва

билайн

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Непрерывность LTE-покрытия в сети билайн на шести основных вылетных магистралях из Москвы достигает почти 100%, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на данные аналитического агентства "Телеком Дейли".Исследование проведено "Телеком Дейли" в начале июня среди 4-х основных сотовых операторов по результатам замеров на шести трассах: М1, М5, М9, М10, М11 и А130. Методика проведения исследования определялась агентством.Показатель непрерывности LTE-покрытия является наиболее важным при движении, так как позволяет обеспечить клиентам бесшовное покрытие и предоставление сервиса на всем протяжении пути следования. Средняя скорость мобильного интернета в сети билайн достигает 44 Мбит/сек, говорится в сообщении.С целью обеспечить максимально возможное непрерывное покрытие на основных дорогах, связывающих Москву и область, билайн построил почти 1000 новых базовых станций на протяженности более 3 тысяч километров. Непрерывная связь также доступна на всем пути следования по МКАД, отмечает оператор.

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1796211734.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, москва, билайн