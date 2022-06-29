https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html
Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы
Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы - РИА Новости, 29.06.2022
Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы
Непрерывность LTE-покрытия в сети билайн на шести основных вылетных магистралях из Москвы достигает почти 100%, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на данные... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:00
2022-06-29T12:00
2022-06-29T12:00
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Непрерывность LTE-покрытия в сети билайн на шести основных вылетных магистралях из Москвы достигает почти 100%, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на данные аналитического агентства "Телеком Дейли".Исследование проведено "Телеком Дейли" в начале июня среди 4-х основных сотовых операторов по результатам замеров на шести трассах: М1, М5, М9, М10, М11 и А130. Методика проведения исследования определялась агентством.Показатель непрерывности LTE-покрытия является наиболее важным при движении, так как позволяет обеспечить клиентам бесшовное покрытие и предоставление сервиса на всем протяжении пути следования. Средняя скорость мобильного интернета в сети билайн достигает 44 Мбит/сек, говорится в сообщении.С целью обеспечить максимально возможное непрерывное покрытие на основных дорогах, связывающих Москву и область, билайн построил почти 1000 новых базовых станций на протяженности более 3 тысяч километров. Непрерывная связь также доступна на всем пути следования по МКАД, отмечает оператор.
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, москва, билайн
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Непрерывность LTE-покрытия в сети билайн на шести основных вылетных магистралях из Москвы достигает почти 100%, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на данные аналитического агентства "Телеком Дейли".
Исследование
проведено "Телеком Дейли" в начале июня среди 4-х основных сотовых операторов по результатам замеров на шести трассах: М1, М5, М9, М10, М11 и А130. Методика проведения исследования определялась агентством.
Показатель непрерывности LTE-покрытия является наиболее важным при движении, так как позволяет обеспечить клиентам бесшовное покрытие и предоставление сервиса на всем протяжении пути следования. Средняя скорость мобильного интернета в сети билайн достигает 44 Мбит/сек, говорится в сообщении.
С целью обеспечить максимально возможное непрерывное покрытие на основных дорогах, связывающих Москву и область, билайн построил почти 1000 новых базовых станций на протяженности более 3 тысяч километров. Непрерывная связь также доступна на всем пути следования по МКАД, отмечает оператор.
"Наша основная задача – предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути его следования в течение дня. Для этого мы не только строим новые базовые станции, но и грамотно управляем своей сетью с помощью таких интеллектуальных решений как, например SON (Self Optimized Networks), которое позволяет мониторить и настраивать сеть под запрос клиента в режиме 24/7", - приводится в сообщении комментарий директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Дмитрия Машина.