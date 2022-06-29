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Бердымухамедов призвал обеспечить в каспийском регионе прочную безопасность - РИА Новости, 29.06.2022
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Бердымухамедов призвал обеспечить в каспийском регионе прочную безопасность
Бердымухамедов призвал обеспечить в каспийском регионе прочную безопасность - РИА Новости, 29.06.2022
Бердымухамедов призвал обеспечить в каспийском регионе прочную безопасность
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за обеспечение в каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:21
2022-06-29T15:23
ильхам алиев
касым-жомарт токаев
владимир путин
туркмения
ашхабад
азербайджан
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за обеспечение в каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности.В Ашхабаде в среду проходит шестой Каспийский саммит, в котором, помимо Бердымухамедова, принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин.По его словам, каспийский регион должен оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.Среди главных задач в этой сфере глава Туркмении назвал "совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности". По словам президента, здесь взаимодействие прикаспийских стран призвано быть в высшей степени эффективным и носить бескомпромиссный характер.Президент Туркмении также подчеркнул, что значимая функция в этом процессе отводится каналам дипломатического общения, в первую очередь, механизму пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне специальных полномочных представителей прикаспийских государств."Также предлагаем поручить руководителям внешнеполитических ведомств периодически проводить совещания по приоритетным направлениям сотрудничества по всем аспектам пятисторонней повестки", - сказал Бердымухамедов.
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ильхам алиев, касым-жомарт токаев, владимир путин, туркмения, ашхабад, азербайджан
15:21 29.06.2022 (обновлено: 15:23 29.06.2022)
 
Бердымухамедов призвал обеспечить в каспийском регионе прочную безопасность

Бердымухамедов выступил за обеспечение в каспийском регионе прочной безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за обеспечение в каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности.
В Ашхабаде в среду проходит шестой Каспийский саммит, в котором, помимо Бердымухамедова, принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Важнейшей задачей и одновременно главным условием успешности пятистороннего взаимодействия выступает обеспечение в каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности, нейтрализация потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперед", - отметил в ходе саммита туркменский лидер.
По его словам, каспийский регион должен оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.
Среди главных задач в этой сфере глава Туркмении назвал "совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности". По словам президента, здесь взаимодействие прикаспийских стран призвано быть в высшей степени эффективным и носить бескомпромиссный характер.
Президент Туркмении также подчеркнул, что значимая функция в этом процессе отводится каналам дипломатического общения, в первую очередь, механизму пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне специальных полномочных представителей прикаспийских государств.
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
14:00
Путин отметил важность саммита каспийских государств
"Также предлагаем поручить руководителям внешнеполитических ведомств периодически проводить совещания по приоритетным направлениям сотрудничества по всем аспектам пятисторонней повестки", - сказал Бердымухамедов.
 
Ильхам АлиевКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинТуркменияАшхабадАзербайджан
 
 
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