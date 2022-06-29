https://ria.ru/20220629/berlin-1799056600.html

Вован и Лексус пообещали подробности розыгрыша мэра Берлина

Вован и Лексус пообещали подробности розыгрыша мэра Берлина - РИА Новости, 29.06.2022

Вован и Лексус пообещали подробности розыгрыша мэра Берлина

Пранкеры Вован и Лексус заявили немецкому журналу Spiegel, что в их шоу появятся подробности розыгрыша мэра Берлина Франциски Гиффай, хотя и не подтвердили... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:18

2022-06-29T17:18

2022-06-29T17:18

в мире

владимир кузнецов (актер)

алексей столяров (лексус)

виталий кличко

берлин (город)

украина

киев

rutube

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус заявили немецкому журналу Spiegel, что в их шоу появятся подробности розыгрыша мэра Берлина Франциски Гиффай, хотя и не подтвердили прямо, что стоят за этим."В одном из электронных писем Spiegel Владимир Кузнецов и Алексей Столяров под псевдонимом "Вован и Лексус" намекнули, что стоят за фейковыми видеоразговорами с Гиффай и другими мэрами", - пишет немецкий журнал.Как утверждает издание, оно прямо спросило у пранкеров, ответственны ли они за этот розыгрыш."Вы скоро узнаете подробности этих розыгрышей в нашем шоу", - цитирует журнал ответ пранкеров.Как отмечает Spiegel, пранкерский дуэт в качестве источника информации сослался на свой канал в Rutube.Инцидент с "переговорами" бургомистра Берлина Гиффай и якобы мэра Киева Виталия Кличко произошел в пятницу. Гиффай общалась с собеседником около получаса, однако затем ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Это подозрение подтвердилось в разговоре с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, а позже сам Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с берлинской коллегой.

https://ria.ru/20220519/prankery-1789515487.html

https://ria.ru/20220504/prank-1786866650.html

берлин (город)

украина

киев

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в мире, владимир кузнецов (актер), алексей столяров (лексус), виталий кличко, берлин (город), украина, киев, rutube