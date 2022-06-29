Вован и Лексус пообещали подробности розыгрыша мэра Берлина
Вован и Лексус пообещали подробности розыгрыша мэра Берлина под видом Кличко
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус заявили немецкому журналу Spiegel, что в их шоу появятся подробности розыгрыша мэра Берлина Франциски Гиффай, хотя и не подтвердили прямо, что стоят за этим.
"В одном из электронных писем Spiegel Владимир Кузнецов и Алексей Столяров под псевдонимом "Вован и Лексус" намекнули, что стоят за фейковыми видеоразговорами с Гиффай и другими мэрами", - пишет немецкий журнал.
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Как утверждает издание, оно прямо спросило у пранкеров, ответственны ли они за этот розыгрыш.
"Вы скоро узнаете подробности этих розыгрышей в нашем шоу", - цитирует журнал ответ пранкеров.
Как отмечает Spiegel, пранкерский дуэт в качестве источника информации сослался на свой канал в Rutube.
Инцидент с "переговорами" бургомистра Берлина Гиффай и якобы мэра Киева Виталия Кличко произошел в пятницу. Гиффай общалась с собеседником около получаса, однако затем ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Это подозрение подтвердилось в разговоре с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, а позже сам Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с берлинской коллегой.