https://ria.ru/20220629/baysarov-1798983537.html
Британия ввела санкции против Байсарова
Британия ввела санкции против Байсарова - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против Байсарова
Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:53
2022-06-29T13:53
2022-06-29T13:54
экономика
россия
великобритания
руслан байсаров
санкции
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.Британские власти заявляют, что Байсаров в качестве владельца компаний в имеющих стратегическое значение секторах экономики получает выгоду от деятельности российского правительства или его поддержки.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания, руслан байсаров, санкции
13:53 29.06.2022 (обновлено: 13:54 29.06.2022)
Британия ввела санкции против Байсарова
Британия ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова