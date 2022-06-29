https://ria.ru/20220629/baysarov-1798983537.html

Британия ввела санкции против Байсарова

Британия ввела санкции против Байсарова - РИА Новости, 29.06.2022

Британия ввела санкции против Байсарова

Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:53

2022-06-29T13:53

2022-06-29T13:54

экономика

россия

великобритания

руслан байсаров

санкции

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.Британские власти заявляют, что Байсаров в качестве владельца компаний в имеющих стратегическое значение секторах экономики получает выгоду от деятельности российского правительства или его поддержки.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html

россия

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, великобритания, руслан байсаров, санкции