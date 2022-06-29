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Британия ввела санкции против Байсарова - РИА Новости, 29.06.2022
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Британия ввела санкции против Байсарова
Британия ввела санкции против Байсарова - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против Байсарова
Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:53
2022-06-29T13:54
экономика
россия
великобритания
руслан байсаров
санкции
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.Британские власти заявляют, что Байсаров в качестве владельца компаний в имеющих стратегическое значение секторах экономики получает выгоду от деятельности российского правительства или его поддержки.
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экономика, россия, великобритания, руслан байсаров, санкции
13:53 29.06.2022 (обновлено: 13:54 29.06.2022)
 
Британия ввела санкции против Байсарова

Британия ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова

© РИА Новости / Алексей КуденкоБизнесмен Руслан Байсаров
Бизнесмен Руслан Байсаров - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Бизнесмен Руслан Байсаров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
Британские власти заявляют, что Байсаров в качестве владельца компаний в имеющих стратегическое значение секторах экономики получает выгоду от деятельности российского правительства или его поддержки.
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
13:13
Британия ввела санкции против Потанина
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияРуслан БайсаровСанкции
 
 
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