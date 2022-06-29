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Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7 - РИА Новости, 29.06.2022
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Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7
Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7 - РИА Новости, 29.06.2022
Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7
Встречу лидеров "Большой семерки", состоявшуюся на этой неделе в Германии, можно считать худшей со времен саммита G7 в 1979 году в Японии, пишет издание NYP. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:50
2022-06-29T23:50
в мире
джо байден
сша
саммит g7
g7
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встречу лидеров "Большой семерки", состоявшуюся на этой неделе в Германии, можно считать худшей со времен саммита G7 в 1979 году в Японии, пишет издание NYP.Президент США Джо Байден, участвуя на этой неделе в работе саммита, "похоже, пытался повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году", заметил автор. Дело в том, что Байден стремится решить возникший энергетический кризис путем увеличения поставок нефти из стран Персидского залива, при этом не желая рассчитывать на добычу собственных запасов черного золота."Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство", - заметил второй."А ведь еще не прошло и полутора лет с вступления Байдена в должность. Насколько все станет хуже?", - обеспокоился другой."На фоне Сонного Джо Картер еще ничего выглядит", - сыронизировал читатель."Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности", - подметил второй."Это все потому, что этот неумелый управленец в первый ж день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости", - подчеркнул юзер.Саммит G7проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.
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в мире, джо байден, сша, саммит g7, g7
23:50 29.06.2022
 
Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7

Читатели NYP назвали Байдена худшим президентом в истории CША после саммита G7

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встречу лидеров "Большой семерки", состоявшуюся на этой неделе в Германии, можно считать худшей со времен саммита G7 в 1979 году в Японии, пишет издание NYP.
Президент США Джо Байден, участвуя на этой неделе в работе саммита, "похоже, пытался повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году", заметил автор. Дело в том, что Байден стремится решить возникший энергетический кризис путем увеличения поставок нефти из стран Персидского залива, при этом не желая рассчитывать на добычу собственных запасов черного золота.
"Байден – это худший избранный президент в истории США. Он выглядит сбитым с толку и потерянным, у него явно что-то не так с когнитивными способностями", - написал комментатор.
"Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство", - заметил второй.
"А ведь еще не прошло и полутора лет с вступления Байдена в должность. Насколько все станет хуже?", - обеспокоился другой.
"На фоне Сонного Джо Картер еще ничего выглядит", - сыронизировал читатель.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 22:37
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"Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности", - подметил второй.
"Это все потому, что этот неумелый управленец в первый ж день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости", - подчеркнул юзер.
"Весь нефть и газ, который нам нужен, находится прямо у нас под носом…если бы нами управляли компетентные люди, то мы бы их добыли, но нами управляют безмозглые идеологи политики изменения климата", - заключил другой.
Саммит G7проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В США заявили о провале саммита G7
 
В миреДжо БайденСШАСаммит G7G7
 
 
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