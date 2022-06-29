https://ria.ru/20220629/bayden-1799138385.html

Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7

Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7 - РИА Новости, 29.06.2022

Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7

Встречу лидеров "Большой семерки", состоявшуюся на этой неделе в Германии, можно считать худшей со времен саммита G7 в 1979 году в Японии, пишет издание NYP. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:50

2022-06-29T23:50

2022-06-29T23:50

в мире

джо байден

сша

саммит g7

g7

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встречу лидеров "Большой семерки", состоявшуюся на этой неделе в Германии, можно считать худшей со времен саммита G7 в 1979 году в Японии, пишет издание NYP.Президент США Джо Байден, участвуя на этой неделе в работе саммита, "похоже, пытался повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году", заметил автор. Дело в том, что Байден стремится решить возникший энергетический кризис путем увеличения поставок нефти из стран Персидского залива, при этом не желая рассчитывать на добычу собственных запасов черного золота."Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство", - заметил второй."А ведь еще не прошло и полутора лет с вступления Байдена в должность. Насколько все станет хуже?", - обеспокоился другой."На фоне Сонного Джо Картер еще ничего выглядит", - сыронизировал читатель."Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности", - подметил второй."Это все потому, что этот неумелый управленец в первый ж день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости", - подчеркнул юзер.Саммит G7проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20220629/shutka-1799129792.html

https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, саммит g7, g7