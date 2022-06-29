Американцы присвоили Байдену звание худшего президента CША после саммита G7
Читатели NYP назвали Байдена худшим президентом в истории CША после саммита G7
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встречу лидеров "Большой семерки", состоявшуюся на этой неделе в Германии, можно считать худшей со времен саммита G7 в 1979 году в Японии, пишет издание NYP.
Президент США Джо Байден, участвуя на этой неделе в работе саммита, "похоже, пытался повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году", заметил автор. Дело в том, что Байден стремится решить возникший энергетический кризис путем увеличения поставок нефти из стран Персидского залива, при этом не желая рассчитывать на добычу собственных запасов черного золота.
"Байден – это худший избранный президент в истории США. Он выглядит сбитым с толку и потерянным, у него явно что-то не так с когнитивными способностями", - написал комментатор.
"Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство", - заметил второй.
"А ведь еще не прошло и полутора лет с вступления Байдена в должность. Насколько все станет хуже?", - обеспокоился другой.
"На фоне Сонного Джо Картер еще ничего выглядит", - сыронизировал читатель.
"Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности", - подметил второй.
"Это все потому, что этот неумелый управленец в первый ж день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости", - подчеркнул юзер.
"Весь нефть и газ, который нам нужен, находится прямо у нас под носом…если бы нами управляли компетентные люди, то мы бы их добыли, но нами управляют безмозглые идеологи политики изменения климата", - заключил другой.
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