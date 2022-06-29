https://ria.ru/20220629/bayden-1799131654.html
Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ
Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2022
Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ
Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:52
2022-06-29T22:52
2022-06-29T22:57
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f-16
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с-400 «триумф»
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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники."На встрече со стороны президента Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", - отметил телеканал.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
https://ria.ru/20220629/bayden-1799127622.html
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в мире, сша, турция, анкара (провинция), конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф»
22:52 29.06.2022 (обновлено: 22:57 29.06.2022)
Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ
NTV: Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" от Конгресса на поставку F-16 Block 70