https://ria.ru/20220629/bayden-1799131654.html

Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ

Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2022

Байден обещал Эрдогану получить "зеленый свет" на поставку F-16, пишут СМИ

Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:52

2022-06-29T22:52

2022-06-29T22:57

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конгресс сша

f-16

f-35

с-400 «триумф»

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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники."На встрече со стороны президента Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", - отметил телеканал.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20220629/bayden-1799127622.html

сша

турция

анкара (провинция)

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в мире, сша, турция, анкара (провинция), конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф»