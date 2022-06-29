https://ria.ru/20220629/bayden-1799107189.html

Политика Байдена ведет к разгрому демократов на выборах, считают эксперты

Политика Байдена ведет к разгрому демократов на выборах, считают эксперты - РИА Новости, 29.06.2022

Политика Байдена ведет к разгрому демократов на выборах, считают эксперты

Неудачи во внутренней политике президента США Джо Байдена, нарастающие проблемы в американской экономике и текущий курс Вашингтона на поддержку Украины являются РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:56

2022-06-29T19:56

2022-06-29T21:20

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Неудачи во внутренней политике президента США Джо Байдена, нарастающие проблемы в американской экономике и текущий курс Вашингтона на поддержку Украины являются основными факторами перехода бывших сторонников демократической партии на сторону республиканцев и могут привести к разгрому демократов на ближайших промежуточных выборах в конгресс, считают эксперты РИА Новости.Политический обозреватель и историк Дэн Лазар полагает, что демократическая партия переживает утрату доверия избирателей, что несёт серьезные риски перед намеченным на ноябрь голосованием."Учитывая падение рейтинга Байдена и усиливающуюся инфляцию, не думаю, что промежуточные выборы могут стать чем-либо кроме разгрома демократов", - заявил он РИА Новости."Стремительный рост цен на топливо стал подарком для республиканцев. Военные действия на Украине оборачиваются ночным кошмаром для демократов, пока Россия продолжает достигать реальных успехов на поле боя", - отметил Лазар.По мнению эксперта, данные о переходе одного миллиона американцев на сторону республиканцев демонстрируют именно неудачи партии президента США Джо Байдена, а не успехи его политических соперников.Оценки Лазара разделяет и аналитик Чарльз Ортел, отмечая также курс Белого дома на развитие зеленой энергетики в США."Рабочие и старшее поколение разоряются от инфляционного проклятия, вызванного неуместной борьбой против отрасли добычи полезных ископаемых", - считает эксперт.Ортел также полагает, что американское население неохотно поддерживает военный конфликт на Украине, а многолетние шаги США по продвижению НАТО на Восток никогда не подкреплялись реальными вызовами со стороны России.Наконец, ещё одним важным фактором утраты доверия к демократам аналитик называет ужесточение риторики в самой партии, не признающей альтернативные точки зрения со стороны оппонентов, в том числе по ситуации на Украине."Еще с администрации Обамы и Байдена толерантный взгляд на различные точки зрения сменился подходом "пленных не берём" по отношению к любым оппонентам", - считает эксперт.Исследование Associated Press, опубликованное в понедельник, показало, что за последний год 1,7 миллиона американских избирателей изменили свои политические предпочтения. Больше одного миллиона американских демократов ушли на сторону республиканцев, а ряды демократической партии пополнили только около 630 тысяч человек, ранее поддерживавших республиканскую партию.Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена при этом продолжает снижаться - в июне он достиг 36%, став худшим по данным опроса Рейтер и Ipsos.Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html

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в мире, джо байден, сша, украина, россия, нато