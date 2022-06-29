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Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании - РИА Новости, 29.06.2022
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Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании
Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании - РИА Новости, 29.06.2022
Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол. Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:12
2022-06-29T11:12
в мире
джо байден
нато
испания
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол. Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с королем Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию. Ранее газета Le Razon сообщила, что первая леди США Джилл Байден также поставила в неудобное положение королеву Испании, потому что приехала с опозданием и забыла снять солнцезащитные очки в начале встречи. Байден уже не в первый раз нарушает королевский протокол, так он вместе со своей женой приехал на саммит "Большой семерки" в 2021 году позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II. Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
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в мире, джо байден, нато, испания
11:12 29.06.2022
 
Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол

© AFP 2022 / Pierre Philippe MarcouПрезидент США Джо Байден и королева Испании Летиция во время проведения саммита НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден и королева Испании Летиция во время проведения саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Pierre Philippe Marcou
Президент США Джо Байден и королева Испании Летиция во время проведения саммита НАТО в Мадриде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол.

Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с королем Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию.
Ранее газета Le Razon сообщила, что первая леди США Джилл Байден также поставила в неудобное положение королеву Испании, потому что приехала с опозданием и забыла снять солнцезащитные очки в начале встречи.

Байден уже не в первый раз нарушает королевский протокол, так он вместе со своей женой приехал на саммит "Большой семерки" в 2021 году позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II.

Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
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