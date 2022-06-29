Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол
© AFP 2022 / Pierre Philippe MarcouПрезидент США Джо Байден и королева Испании Летиция во время проведения саммита НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден и королева Испании Летиция во время проведения саммита НАТО в Мадриде
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол.
Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с королем Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию.
Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с королем Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию.
Ранее газета Le Razon сообщила, что первая леди США Джилл Байден также поставила в неудобное положение королеву Испании, потому что приехала с опозданием и забыла снять солнцезащитные очки в начале встречи.
Байден уже не в первый раз нарушает королевский протокол, так он вместе со своей женой приехал на саммит "Большой семерки" в 2021 году позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II.
Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
Байден уже не в первый раз нарушает королевский протокол, так он вместе со своей женой приехал на саммит "Большой семерки" в 2021 году позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II.
Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
Вчера, 20:50Байден назвал НАТО угрозой