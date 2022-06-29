https://ria.ru/20220629/bayden-1798933517.html

Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании

Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании - РИА Новости, 29.06.2022

Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол. Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:12

2022-06-29T11:12

2022-06-29T11:12

в мире

джо байден

нато

испания

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде нарушил королевский протокол. Так, американский лидер вопреки установленным правилам сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с королем Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию. Ранее газета Le Razon сообщила, что первая леди США Джилл Байден также поставила в неудобное положение королеву Испании, потому что приехала с опозданием и забыла снять солнцезащитные очки в начале встречи. Байден уже не в первый раз нарушает королевский протокол, так он вместе со своей женой приехал на саммит "Большой семерки" в 2021 году позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II. Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".

https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html

испания

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, нато, испания