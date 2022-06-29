https://ria.ru/20220629/barentsburg-1798991656.html

В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России

В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России - РИА Новости, 29.06.2022

В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России

Порядка 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок из России продуктов, медикаментов, оборудование, это – вопрос их безопасности и здоровья, заявил вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:27

2022-06-29T14:27

2022-06-29T14:27

здоровье - общество

россия

норвегия

шпицберген

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок из России продуктов, медикаментов, оборудование, это – вопрос их безопасности и здоровья, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры.Он отметил, что сюда доставляются продукты, медикаменты, одежда, оборудование. "Здесь не может быть, по определению, никаких сбоев, потому что любой такой сбой создает критические риски для безопасности, для жизнеобеспечения, для здоровья людей, которые там находятся", - отметил парламентарий.Он также напомнил, что Норвегия, в соответствии с международными соглашениями, не вправе ограничивать такие поставки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/norvegiya-1758751090.html

россия

норвегия

шпицберген

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, норвегия, шпицберген