В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России
Вице-спикер Косачев: около 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок товаров из России
Поселок Баренцбург на острове Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок из России продуктов, медикаментов, оборудование, это – вопрос их безопасности и здоровья, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Шпицберген – это территория, которая логистически, климатически отрезана от окружающего мира. И люди, которые там работают, если не ошибаюсь, это – порядка 500 человек, большей частью – шахтеры. Они критическим образом зависят от бесперебойного режима поставок", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сюда доставляются продукты, медикаменты, одежда, оборудование. "Здесь не может быть, по определению, никаких сбоев, потому что любой такой сбой создает критические риски для безопасности, для жизнеобеспечения, для здоровья людей, которые там находятся", - отметил парламентарий.
Он также напомнил, что Норвегия, в соответствии с международными соглашениями, не вправе ограничивать такие поставки.
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