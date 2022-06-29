Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/barentsburg-1798991656.html
В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России
В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России - РИА Новости, 29.06.2022
В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России
Порядка 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок из России продуктов, медикаментов, оборудование, это – вопрос их безопасности и здоровья, заявил вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:27
2022-06-29T14:27
здоровье - общество
россия
норвегия
шпицберген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/58/1559265882_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_6e46234954b481ee43c0c1e3f16ac6f6.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок из России продуктов, медикаментов, оборудование, это – вопрос их безопасности и здоровья, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры.Он отметил, что сюда доставляются продукты, медикаменты, одежда, оборудование. "Здесь не может быть, по определению, никаких сбоев, потому что любой такой сбой создает критические риски для безопасности, для жизнеобеспечения, для здоровья людей, которые там находятся", - отметил парламентарий.Он также напомнил, что Норвегия, в соответствии с международными соглашениями, не вправе ограничивать такие поставки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/norvegiya-1758751090.html
россия
норвегия
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/58/1559265882_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_64245dfcf815796aecd5b99b8e73399d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, норвегия, шпицберген
14:27 29.06.2022
 
В Совфеде рассказали, сколько человек в Баренцбурге ждут поставок из России

Вице-спикер Косачев: около 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок товаров из России

© РИА Новости / Владимир Чистяков / Перейти в фотобанкПоселок Баренцбург на острове Шпицберген
Поселок Баренцбург на острове Шпицберген - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Чистяков
Перейти в фотобанк
Поселок Баренцбург на острове Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек в Баренцбурге ожидают поставок из России продуктов, медикаментов, оборудование, это – вопрос их безопасности и здоровья, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Норвегия не разрешила России доставить груз для поселка, где находятся российские шахтеры.
"Шпицберген – это территория, которая логистически, климатически отрезана от окружающего мира. И люди, которые там работают, если не ошибаюсь, это – порядка 500 человек, большей частью – шахтеры. Они критическим образом зависят от бесперебойного режима поставок", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сюда доставляются продукты, медикаменты, одежда, оборудование. "Здесь не может быть, по определению, никаких сбоев, потому что любой такой сбой создает критические риски для безопасности, для жизнеобеспечения, для здоровья людей, которые там находятся", - отметил парламентарий.
Он также напомнил, что Норвегия, в соответствии с международными соглашениями, не вправе ограничивать такие поставки.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября 2021, 14:24В мире
МИД РФ заподозрил Норвегию в скрытой милитаризации Шпицбергена
 
Здоровье - ОбществоРоссияНорвегияШпицберген
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала