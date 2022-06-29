https://ria.ru/20220629/bakunin-1798963689.html

Бакунин. Золотое перо анархизма

Бакунин. Золотое перо анархизма - РИА Новости, 29.06.2022

Бакунин. Золотое перо анархизма

Яркий литератор, публицист, революционер, эмигрант, друг рабочего класса, но при этом противник Маркса – он дважды приговорен к смертной казни за участие в европейской революции 1948 года. Вместо казни депортирован в Россию. До конца своих дней сохранял мятежный дух.

2022-06-29T14:00

2022-06-29T14:00

2022-06-29T12:44

подкаст "заговор классиков"

подкаст

история

литература

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Бакунин. Золотое перо анархизма Яркий литератор, публицист, революционер, эмигрант, друг рабочего класса, но при этом противник Маркса – он дважды приговорен к смертной казни за участие в европейской революции 1948 года. Вместо казни депортирован в Россию. До конца своих дней сохранял мятежный дух. audio/mpeg

Бакунин. Золотое перо анархизма Яркий литератор, публицист, революционер, эмигрант, друг рабочего класса, но при этом противник Маркса – он дважды приговорен к смертной казни за участие в европейской революции 1948 года. Вместо казни депортирован в Россию. До конца своих дней сохранял мятежный дух. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолос эпизода: Артем БуфтякМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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