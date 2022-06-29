https://ria.ru/20220629/azov-1798922732.html

Верховный суд отложил рассмотрение дела нацбатальона "Азов"

Верховный суд отложил рассмотрение дела нацбатальона "Азов" - РИА Новости, 29.06.2022

Верховный суд отложил рассмотрение дела нацбатальона "Азов"

Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов", против... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:34

2022-06-29T10:34

2022-06-29T10:56

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Верховный суд России отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В конце мая суд постановил рассматривать дело в закрытом режиме, поскольку оно маркировано грифом "секретно", и отложил рассмотрение на 29 июня."Судебное заседание отложено на 2 августа по ходатайству Генпрокуратуры", - сказала собеседница агентства.С иском в суд обратилась Генпрокуратура, попросив признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России.После решения Верховного суда любого участника смогут привлечь как пособника террористической организации. УК РФ для ее участников предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет.При этом закон освобождает от ответственности людей, добровольно прекративших участие в такой организации - разумеется, до задержания и начала следственных действий.

https://ria.ru/20220622/mid-1797411952.html

https://ria.ru/20220618/shvets-1796406445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф