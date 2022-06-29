https://ria.ru/20220629/avtobusy-1798738284.html

Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах

Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах - РИА Новости, 29.06.2022

Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда в июле путешественники отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:03

2022-06-29T01:03

2022-06-29T01:03

туризм

туризм

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москва

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симферополь

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда в июле путешественники отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.Средний чек по России составляет 2 008 рублей в одну сторону, а по зарубежным направлениям — 2 460 рублей. Примерно 74 процента бронирований совершается по России и 26 — по зарубежным направлениям. В прошлом году распределение было 86 и 14 процентов соответственно.Больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Симферополем. Средний чек за путешествие по этому направлению составляет 4 021 рубль в одну сторону. Также в топ-10 вошли маршруты Москва — Феодосия, Москва — Севастополь и Москва — Ялта. Таким образом четыре из десяти популярных направлений на июль связывают столицу и курорты Крымского полуострова.На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1 782 рублям. Далее по востребованности следует направление Яровое — Новосибирск.Также в число самых популярных автобусных поездок на июль вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Воронеж и Москва — Таганрог.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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