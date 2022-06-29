https://ria.ru/20220629/avtobusy-1798738284.html
Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах
Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах - РИА Новости, 29.06.2022
Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда в июле путешественники отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T01:03
2022-06-29T01:03
2022-06-29T01:03
туризм
туризм
новости - туризм
москва
россия
симферополь
куда поехать в выходные
ялта
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда в июле путешественники отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.Средний чек по России составляет 2 008 рублей в одну сторону, а по зарубежным направлениям — 2 460 рублей. Примерно 74 процента бронирований совершается по России и 26 — по зарубежным направлениям. В прошлом году распределение было 86 и 14 процентов соответственно.Больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Симферополем. Средний чек за путешествие по этому направлению составляет 4 021 рубль в одну сторону. Также в топ-10 вошли маршруты Москва — Феодосия, Москва — Севастополь и Москва — Ялта. Таким образом четыре из десяти популярных направлений на июль связывают столицу и курорты Крымского полуострова.На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1 782 рублям. Далее по востребованности следует направление Яровое — Новосибирск.Также в число самых популярных автобусных поездок на июль вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Воронеж и Москва — Таганрог.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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новосибирск
краснодар
санкт-петербург
воронеж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, россия, симферополь, куда поехать в выходные, ялта, феодосия, севастополь, ростов-на-дону, яровое, новосибирск, краснодар, санкт-петербург, воронеж, таганрог, куда поехать, отдых на море
Названы города, куда российские туристы поедут на автобусах
Туту.ру: Больше всего билетов на автобусы на июль туристы купили в Крым
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда в июле путешественники отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.
Средний чек по России составляет 2 008 рублей в одну сторону, а по зарубежным направлениям — 2 460 рублей. Примерно 74 процента бронирований совершается по России и 26 — по зарубежным направлениям. В прошлом году распределение было 86 и 14 процентов соответственно.
Больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Симферополем. Средний чек за путешествие по этому направлению составляет 4 021 рубль в одну сторону. Также в топ-10 вошли маршруты Москва — Феодосия, Москва — Севастополь и Москва — Ялта. Таким образом четыре из десяти популярных направлений на июль связывают столицу и курорты Крымского полуострова.
На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1 782 рублям. Далее по востребованности следует направление Яровое — Новосибирск.
Также в число самых популярных автобусных поездок на июль вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Воронеж и Москва — Таганрог.