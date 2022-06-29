https://ria.ru/20220629/aviabilety-1798972444.html

Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента

Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента - РИА Новости, 29.06.2022

Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента

Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на три процента — до 6,7 тысячи... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:19

2022-06-29T13:19

2022-06-29T13:19

туризм

авиабилеты

цены

россия

санкт-петербург

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на три процента — до 6,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales."По данным "Авиасейлс", средний чек на авиабилеты по России в июле-сентябре этого года сократился на три процента по сравнению с прошлым годом — с 6,9 тысячи до 6,7 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.Аналитики уточнили, что самыми подешевевшими из популярных направлений стали Санкт-Петербург, туда средний чек снизился с 6,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей, Казань — с 5,9 тысячи до 5,2 тысячи рублей и Москва — с 5,5 тысячи до 5,2 тысячи рублей.Росавиация ранее в среду заявила, что определила 32 авиакомпании, которым будут предоставлены субсидии на полеты внутри России. Общий их объем — 100 миллиардов рублей. Согласно материалам ведомства, половину из них — почти 49,9 миллиарда рублей — получит группа "Аэрофлот": 25,7 миллиарда рублей выделено флагманской авиакомпании, 13,9 миллиарда — "Победе", 10,3 миллиарда — "России". Группа S7 (компании "Сибирь" и "Глобус") получит 22,2 миллиарда рублей, группа "ЮТэйр" — 7 миллиардов рублей.Ведомство отмечает, что условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии.

https://ria.ru/20220627/moshenniki-1797843627.html

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Как формируются цены на авиабилеты, или Почему в России дорого летать Почему летать по России дороже, чем за рубеж и почему в стране не прижились лоукостеры. Смотрите на видео РИА Новости мнения экспертов и участников рынка. 2022-06-29T13:19 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

авиабилеты, цены, россия, санкт-петербург, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм