https://ria.ru/20220629/aviabilety-1798972444.html
Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента
Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента - РИА Новости, 29.06.2022
Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента
Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на три процента — до 6,7 тысячи... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:19
2022-06-29T13:19
2022-06-29T13:19
туризм
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цены
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на три процента — до 6,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales."По данным "Авиасейлс", средний чек на авиабилеты по России в июле-сентябре этого года сократился на три процента по сравнению с прошлым годом — с 6,9 тысячи до 6,7 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.Аналитики уточнили, что самыми подешевевшими из популярных направлений стали Санкт-Петербург, туда средний чек снизился с 6,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей, Казань — с 5,9 тысячи до 5,2 тысячи рублей и Москва — с 5,5 тысячи до 5,2 тысячи рублей.Росавиация ранее в среду заявила, что определила 32 авиакомпании, которым будут предоставлены субсидии на полеты внутри России. Общий их объем — 100 миллиардов рублей. Согласно материалам ведомства, половину из них — почти 49,9 миллиарда рублей — получит группа "Аэрофлот": 25,7 миллиарда рублей выделено флагманской авиакомпании, 13,9 миллиарда — "Победе", 10,3 миллиарда — "России". Группа S7 (компании "Сибирь" и "Глобус") получит 22,2 миллиарда рублей, группа "ЮТэйр" — 7 миллиардов рублей.Ведомство отмечает, что условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022-06-29T13:19
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авиабилеты, цены, россия, санкт-петербург, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм
Средняя стоимость авиабилетов по России снизилась на три процента
Aviasales: Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь снизился на три процента
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты по России на июль-сентябрь текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на три процента — до 6,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales.
"По данным "Авиасейлс", средний чек на авиабилеты по России в июле-сентябре этого года сократился на три процента по сравнению с прошлым годом — с 6,9 тысячи до 6,7 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.
Аналитики уточнили, что самыми подешевевшими из популярных направлений стали Санкт-Петербург, туда средний чек снизился с 6,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей, Казань — с 5,9 тысячи до 5,2 тысячи рублей и Москва — с 5,5 тысячи до 5,2 тысячи рублей.
Росавиация ранее в среду заявила, что определила 32 авиакомпании, которым будут предоставлены субсидии на полеты внутри России. Общий их объем — 100 миллиардов рублей. Согласно материалам ведомства, половину из них — почти 49,9 миллиарда рублей — получит группа "Аэрофлот": 25,7 миллиарда рублей выделено флагманской авиакомпании, 13,9 миллиарда — "Победе", 10,3 миллиарда — "России". Группа S7 (компании "Сибирь" и "Глобус") получит 22,2 миллиарда рублей, группа "ЮТэйр" — 7 миллиардов рублей.
Ведомство отмечает, что условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии.