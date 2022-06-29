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Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании - РИА Новости, 29.06.2022
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Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании
Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании - РИА Новости, 29.06.2022
Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании
На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт литовской компании Ingstad. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:43
2022-06-29T23:43
литва
россия
калининградская область
в мире
общество
евросоюз
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт литовской компании Ingstad.Группировка NoName057(16) в среду сообщила в Telegram-канале, что "сайт литовской компании Ingstad крепко "приболел".Ранее эта группировка сообщала, что поддерживает своих коллег из группировки KILLNET "с наводкой на сайты Литвы" за ситуацию с транзитом товаров в Калининград.Сама KILLNET на протяжении нескольких дней публикует в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Теперь Литва объявила новый запрет - он касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД на прошлой неделе из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792567203.html
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литва, россия, калининградская область, в мире, общество, евросоюз
23:43 29.06.2022
 
Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании

Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании Ingstad

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт литовской компании Ingstad.
Группировка NoName057(16) в среду сообщила в Telegram-канале, что "сайт литовской компании Ingstad крепко "приболел".
"Уронили интернет-ресурс этой конторы, которая оказывает транспортные услуги и занимается международными перевозками", - говорится в сообщении.
Ранее эта группировка сообщала, что поддерживает своих коллег из группировки KILLNET "с наводкой на сайты Литвы" за ситуацию с транзитом товаров в Калининград.
Сама KILLNET на протяжении нескольких дней публикует в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".
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Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Теперь Литва объявила новый запрет - он касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД на прошлой неделе из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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