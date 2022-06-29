https://ria.ru/20220629/ataka-1799137306.html

Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании

Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании - РИА Новости, 29.06.2022

Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании

На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт литовской компании Ingstad. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:43

2022-06-29T23:43

2022-06-29T23:43

литва

россия

калининградская область

в мире

общество

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт литовской компании Ingstad.Группировка NoName057(16) в среду сообщила в Telegram-канале, что "сайт литовской компании Ingstad крепко "приболел".Ранее эта группировка сообщала, что поддерживает своих коллег из группировки KILLNET "с наводкой на сайты Литвы" за ситуацию с транзитом товаров в Калининград.Сама KILLNET на протяжении нескольких дней публикует в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Теперь Литва объявила новый запрет - он касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД на прошлой неделе из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220602/ukraina-1792567203.html

https://ria.ru/20220602/ukraina-1792591459.html

литва

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

литва, россия, калининградская область, в мире, общество, евросоюз