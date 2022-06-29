Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании
Ресурсы "российских хакеров" сообщили об атаке на сайт литовской компании Ingstad
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт литовской компании Ingstad.
Группировка NoName057(16) в среду сообщила в Telegram-канале, что "сайт литовской компании Ingstad крепко "приболел".
"Уронили интернет-ресурс этой конторы, которая оказывает транспортные услуги и занимается международными перевозками", - говорится в сообщении.
Ранее эта группировка сообщала, что поддерживает своих коллег из группировки KILLNET "с наводкой на сайты Литвы" за ситуацию с транзитом товаров в Калининград.
Сама KILLNET на протяжении нескольких дней публикует в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Теперь Литва объявила новый запрет - он касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД на прошлой неделе из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.