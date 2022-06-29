Рейтинг@Mail.ru
Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/ataka-1798907071.html
Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса"
Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.06.2022
Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса"
Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений Запада, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:25
2022-06-29T12:48
роскосмос
происшествия
нато
министерство обороны сша
мадрид
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений Запада, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений", сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке", — написал он в Telegram-канале.По его словам, в этот раз, в отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, Министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия неоднократно пыталась докричаться до членов НАТО, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.
https://ria.ru/20220629/exomars-1798892498.html
мадрид
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_204:0:2293:1567_1920x0_80_0_0_c69b90a14a9df923e940b4760431d9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, происшествия, нато, министерство обороны сша, мадрид, екатеринбург
09:25 29.06.2022 (обновлено: 12:48 29.06.2022)
 
Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса"

Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации снимков центров принятия решений

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений Запада, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений", сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в этот раз, в отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.
Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, Министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.
Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия неоднократно пыталась докричаться до членов НАТО, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
03:08
Рогозин рассказал, когда Европейское агентство даст ответ по ExoMars
 
РоскосмосПроисшествияНАТОМинистерство обороны СШАМадридЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала