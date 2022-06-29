https://ria.ru/20220629/ataka-1798907071.html

Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса"

Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса" - РИА Новости, 29.06.2022

Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса"

Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений Запада, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:25

2022-06-29T09:25

2022-06-29T12:48

роскосмос

происшествия

нато

министерство обороны сша

мадрид

екатеринбург

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений Запада, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений", сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке", — написал он в Telegram-канале.По его словам, в этот раз, в отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, Министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия неоднократно пыталась докричаться до членов НАТО, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.

https://ria.ru/20220629/exomars-1798892498.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, происшествия, нато, министерство обороны сша, мадрид, екатеринбург