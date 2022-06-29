09:25 29.06.2022 (обновлено: 12:48 29.06.2022)
Хакеры атаковали сайт "Роскосмоса"
Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации снимков центров принятия решений
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений Запада, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений", сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в этот раз, в отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.
Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, Министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.
Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия неоднократно пыталась докричаться до членов НАТО, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.