https://ria.ru/20220629/ashkhabad-1798953794.html

Путин прибыл в Ашхабад

Путин прибыл в Ашхабад - РИА Новости, 29.06.2022

Путин прибыл в Ашхабад

Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:07

2022-06-29T12:07

2022-06-29T13:02

политика

россия

владимир путин

ашхабад

каспийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/23/1530252332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_337e3316e1edd365904faa55775a6ac7.jpg

АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите. Борт с российским лидером приземлился в Ашхабаде в 14.00 по местному времени. У трапа президента РФ встретил глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Поприветствовав его, Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus. Накануне глава государства в Таджикистане участвовал в переговорах с лидером республики Эмомали Рахмоном.В Ашхабаде Путин примет участие в шестом Каспийском саммите. Российская сторона ожидает, что по итогам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.На площадке саммита у Путина пройдет ряд двусторонних встреч. Так, во время личной беседы глава государства поздравит с 65-летним юбилеем экс-президента Туркменистана, спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовыма. Также ожидаются встречи с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794591562.html

россия

ашхабад

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, ашхабад, каспийское море