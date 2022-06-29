12:07 29.06.2022 (обновлено: 13:02 29.06.2022)
Путин прибыл в Ашхабад
Путин прибыл в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите.
Борт с российским лидером приземлился в Ашхабаде в 14.00 по местному времени. У трапа президента РФ встретил глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Поприветствовав его, Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus. Накануне глава государства в Таджикистане участвовал в переговорах с лидером республики Эмомали Рахмоном.
В Ашхабаде Путин примет участие в шестом Каспийском саммите. Российская сторона ожидает, что по итогам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На площадке саммита у Путина пройдет ряд двусторонних встреч. Так, во время личной беседы глава государства поздравит с 65-летним юбилеем экс-президента Туркменистана, спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовыма. Также ожидаются встречи с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.