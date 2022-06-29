Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Ашхабад - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/ashkhabad-1798953794.html
Путин прибыл в Ашхабад
Путин прибыл в Ашхабад - РИА Новости, 29.06.2022
Путин прибыл в Ашхабад
Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:07
2022-06-29T13:02
политика
россия
владимир путин
ашхабад
каспийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/23/1530252332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_337e3316e1edd365904faa55775a6ac7.jpg
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите. Борт с российским лидером приземлился в Ашхабаде в 14.00 по местному времени. У трапа президента РФ встретил глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Поприветствовав его, Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus. Накануне глава государства в Таджикистане участвовал в переговорах с лидером республики Эмомали Рахмоном.В Ашхабаде Путин примет участие в шестом Каспийском саммите. Российская сторона ожидает, что по итогам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.На площадке саммита у Путина пройдет ряд двусторонних встреч. Так, во время личной беседы глава государства поздравит с 65-летним юбилеем экс-президента Туркменистана, спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовыма. Также ожидаются встречи с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794591562.html
россия
ашхабад
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/23/1530252332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d51327666e3bd196ba101eac93080b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, ашхабад, каспийское море
12:07 29.06.2022 (обновлено: 13:02 29.06.2022)
 
Путин прибыл в Ашхабад

Путин прибыл в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите.
Борт с российским лидером приземлился в Ашхабаде в 14.00 по местному времени. У трапа президента РФ встретил глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Поприветствовав его, Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus. Накануне глава государства в Таджикистане участвовал в переговорах с лидером республики Эмомали Рахмоном.
В Ашхабаде Путин примет участие в шестом Каспийском саммите. Российская сторона ожидает, что по итогам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На площадке саммита у Путина пройдет ряд двусторонних встреч. Так, во время личной беседы глава государства поздравит с 65-летним юбилеем экс-президента Туркменистана, спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовыма. Также ожидаются встречи с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 15:54
Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАшхабадКаспийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала