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Цыбульский предложил расширить меры поддержки судоремонта в Арктике - РИА Новости, 29.06.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220629/arktika-1799094258.html
Цыбульский предложил расширить меры поддержки судоремонта в Арктике
Цыбульский предложил расширить меры поддержки судоремонта в Арктике - РИА Новости, 29.06.2022
Цыбульский предложил расширить меры поддержки судоремонта в Арктике
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе V Международного форума "Судостроение в Арктике" предложил расширить список мер поддержки... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:02
2022-06-29T19:02
архангельская область
экономика
технологии
арктика
россия
архангельская область
объединенная судостроительная корпорация
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе V Международного форума "Судостроение в Арктике" предложил расширить список мер поддержки судоремонта в арктических регионах, которые позволят нарастить доковые мощности, сообщила пресс-служба правительства региона.Цыбульский в ходе пленарной сессии "Государственная политика в судостроительной промышленности" отметил, что развитие стратегически важного для страны Северного морского пути делает неизбежным и развитие портовой инфраструктуры. Увеличивающийся товарооборот уже сейчас указывает на необходимость строительства новых портов и увеличения объемов перевалки через существующие терминалы."Более того, на протяжении последних двух лет я, как руководитель территории, где есть конкурентные портовые мощности, вижу растущий интерес инвесторов и к развитию действующих мощностей, и к реализации новых проектов", – сказал Цыбульский.Он сообщил, что в перспективе планируется возрождение порта в Онеге и создание там производственно-портового кластера. При этом власти региона понимают, что существующие сегодня мощности не позволяют судовладельцам оперативно отправлять свои грузы. Толчком к более интенсивному развитию портовых комплексов может стать расширение мер государственной поддержки, которые в том числе позволят нарастить доковые мощности, необходимые для обеспечения ремонта морских судов.По словам Цыбульского, остро строит вопрос ремонта средних малотоннажных судов, больше половины которых до последнего времени обслуживались в зарубежных портах. Сегодня ситуация складывается так, что европейские порты для российских судовладельцев в ближайшее время будут закрыты, а порты в Индии и Индонезии существенно повысили плату за обслуживание.Этот дефицит, по мнению архангельского губернатора, может иметь отложенный эффект. Согласно статистике графика ремонта на архангельских мощностях, ещё примерно полтора года назад запись была на три – четыре месяца вперед, в начале этого года записывались уже за семь – восемь месяцев, а уже сейчас предприятия принимают заказы на ремонт и обслуживание на вторую половину 2024 года."Поэтому нужно дополнительно рассмотреть возможность расширения программы льготного лизинга, в том числе на приобретение доковой инфраструктуры– это важно с учетом растущих запросов", - резюмировал Цыбульский.Грузооборот по СМП до 2024 года по плану должен составить 80 миллионов тонн, а к 2030 году – минимум 150 миллионов тонн. В министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики посчитали вклад этой транспортной артерии до 2035 года в развитие России - получилось 35 триллионов рублей ВВП, 13,5 триллиона рублей доходов федерального бюджета. Это транспортировка товаров на 100 миллиардов долларов год. И эти товары будут произведены в Арктике уже в ближайшие годы."Безусловно, судостроители и компании, занимающиеся судоремонтом, должны ориентироваться на эти показатели. Строить новый флот и модернизировать текущий, безусловно, нужно с применением мер государственной поддержки. Мы готовы оказывать максимальное содействие верфям, предоставлять действующие меры господдержки и разрабатывать новые, оперативно реагируя на запросы отрасли", - сказал на форуме заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.В ходе пленарного заседания форума губернатор Архангельской области сообщил, что на сегодняшний день заявка ведущего предприятия гражданского судоремонта в регионе– завода "Красная Кузница" – по строительству дока мощностью 5 тысяч тонн вошла в список приоритетных проектов для последующего финансирования в рамках "Доковой программы" Объединенной судостроительной корпорации. Этот проект серьезно повысит возможности судоремонта в Архангельске.В целом, отметили в региональном правительстве, судоремонтные заводы Архангельского транспортного узла обладают многолетним опытом обслуживания судов различных типов, включая суда арктического класса. Предприятия региона способны выполнять все виды судоремонта: заводской ремонт с докованием, докование с сопутствующими работами, модернизацию судов, межрейсовый ремонт и техническое обслуживание, полный комплекс работ для предъявления судов классификационным обществам, все виды ремонта энергетических установок, палубного и вспомогательного оборудования.
https://ria.ru/20220628/litke-1798804986.html
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экономика, технологии, арктика, россия, архангельская область, объединенная судостроительная корпорация
19:02 29.06.2022
 
Цыбульский предложил расширить меры поддержки судоремонта в Арктике

Губернатор Архангельской области предложил расширить меры поддержки судоремонта в Арктике

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе V Международного форума "Судостроение в Арктике" предложил расширить список мер поддержки судоремонта в арктических регионах, которые позволят нарастить доковые мощности, сообщила пресс-служба правительства региона.
Цыбульский в ходе пленарной сессии "Государственная политика в судостроительной промышленности" отметил, что развитие стратегически важного для страны Северного морского пути делает неизбежным и развитие портовой инфраструктуры. Увеличивающийся товарооборот уже сейчас указывает на необходимость строительства новых портов и увеличения объемов перевалки через существующие терминалы.
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"Более того, на протяжении последних двух лет я, как руководитель территории, где есть конкурентные портовые мощности, вижу растущий интерес инвесторов и к развитию действующих мощностей, и к реализации новых проектов", – сказал Цыбульский.
Он сообщил, что в перспективе планируется возрождение порта в Онеге и создание там производственно-портового кластера. При этом власти региона понимают, что существующие сегодня мощности не позволяют судовладельцам оперативно отправлять свои грузы. Толчком к более интенсивному развитию портовых комплексов может стать расширение мер государственной поддержки, которые в том числе позволят нарастить доковые мощности, необходимые для обеспечения ремонта морских судов.
По словам Цыбульского, остро строит вопрос ремонта средних малотоннажных судов, больше половины которых до последнего времени обслуживались в зарубежных портах. Сегодня ситуация складывается так, что европейские порты для российских судовладельцев в ближайшее время будут закрыты, а порты в Индии и Индонезии существенно повысили плату за обслуживание.
Этот дефицит, по мнению архангельского губернатора, может иметь отложенный эффект. Согласно статистике графика ремонта на архангельских мощностях, ещё примерно полтора года назад запись была на три – четыре месяца вперед, в начале этого года записывались уже за семь – восемь месяцев, а уже сейчас предприятия принимают заказы на ремонт и обслуживание на вторую половину 2024 года.
"Поэтому нужно дополнительно рассмотреть возможность расширения программы льготного лизинга, в том числе на приобретение доковой инфраструктуры– это важно с учетом растущих запросов", - резюмировал Цыбульский.
Грузооборот по СМП до 2024 года по плану должен составить 80 миллионов тонн, а к 2030 году – минимум 150 миллионов тонн. В министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики посчитали вклад этой транспортной артерии до 2035 года в развитие России - получилось 35 триллионов рублей ВВП, 13,5 триллиона рублей доходов федерального бюджета. Это транспортировка товаров на 100 миллиардов долларов год. И эти товары будут произведены в Арктике уже в ближайшие годы.
"Безусловно, судостроители и компании, занимающиеся судоремонтом, должны ориентироваться на эти показатели. Строить новый флот и модернизировать текущий, безусловно, нужно с применением мер государственной поддержки. Мы готовы оказывать максимальное содействие верфям, предоставлять действующие меры господдержки и разрабатывать новые, оперативно реагируя на запросы отрасли", - сказал на форуме заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.
В ходе пленарного заседания форума губернатор Архангельской области сообщил, что на сегодняшний день заявка ведущего предприятия гражданского судоремонта в регионе– завода "Красная Кузница" – по строительству дока мощностью 5 тысяч тонн вошла в список приоритетных проектов для последующего финансирования в рамках "Доковой программы" Объединенной судостроительной корпорации. Этот проект серьезно повысит возможности судоремонта в Архангельске.
В целом, отметили в региональном правительстве, судоремонтные заводы Архангельского транспортного узла обладают многолетним опытом обслуживания судов различных типов, включая суда арктического класса. Предприятия региона способны выполнять все виды судоремонта: заводской ремонт с докованием, докование с сопутствующими работами, модернизацию судов, межрейсовый ремонт и техническое обслуживание, полный комплекс работ для предъявления судов классификационным обществам, все виды ремонта энергетических установок, палубного и вспомогательного оборудования.
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