https://ria.ru/20220629/allen-1798933032.html

Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма

Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма - РИА Новости, 29.06.2022

Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма

Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:55

2022-06-29T11:55

2022-06-29T11:55

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вуди аллен (стюарт конигсберг)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline. 86-летний летний постановщик рассказал, что в конце лета — начале осени приступит к новой ленте, съемки которой пройдут в Париже. Он также признался, что его отношение к работе изменилось из-за того, что сейчас происходит с форматом просмотра фильмов. "Когда я только начинал, мы снимали картины и их показывали в кинотеатрах по всей стране. Зрители приходили сотнями, чтобы посмотреть их на большом экране. Теперь сделаешь фильм, и у него только несколько недель в прокате, а потом он попадает на стриминговые сервисы. Аудитория любит сидеть дома перед своими телевизорами. Мне это не очень нравится", — подытожил режиссер. На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Аллен снимал в среднем по фильму в год. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020-м.В 2021-м HBO выпустил документальный сериал "Аллен против Фэрроу". В нем собраны интервью с родственниками, друзьями режиссера. В центре повествования — обвинения в адрес кинематографиста от приемной дочери Дилан 1985 года рождения. Она утверждает, что летом 1992-го Аллен домогался ее.

https://ria.ru/20220628/bale-1798645321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, вуди аллен (стюарт конигсберг), hbo