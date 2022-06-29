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Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма - РИА Новости, 29.06.2022
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма
Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:55
2022-06-29T11:55
2022-06-29T11:55
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вуди аллен (стюарт конигсберг)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline. 86-летний летний постановщик рассказал, что в конце лета — начале осени приступит к новой ленте, съемки которой пройдут в Париже. Он также признался, что его отношение к работе изменилось из-за того, что сейчас происходит с форматом просмотра фильмов. "Когда я только начинал, мы снимали картины и их показывали в кинотеатрах по всей стране. Зрители приходили сотнями, чтобы посмотреть их на большом экране. Теперь сделаешь фильм, и у него только несколько недель в прокате, а потом он попадает на стриминговые сервисы. Аудитория любит сидеть дома перед своими телевизорами. Мне это не очень нравится", — подытожил режиссер. На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Аллен снимал в среднем по фильму в год. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020-м.В 2021-м HBO выпустил документальный сериал "Аллен против Фэрроу". В нем собраны интервью с родственниками, друзьями режиссера. В центре повествования — обвинения в адрес кинематографиста от приемной дочери Дилан 1985 года рождения. Она утверждает, что летом 1992-го Аллен домогался ее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, вуди аллен (стюарт конигсберг), hbo
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма
Аллен заявил о планах создать фильм и о том, что работа не вызывает у него прежних эмоций
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет
Deadline.
86-летний летний постановщик рассказал, что в конце лета — начале осени приступит к новой ленте, съемки которой пройдут в Париже.
Он также признался, что его отношение к работе изменилось из-за того, что сейчас происходит с форматом просмотра фильмов.
"Когда я только начинал, мы снимали картины и их показывали в кинотеатрах по всей стране. Зрители приходили сотнями, чтобы посмотреть их на большом экране. Теперь сделаешь фильм, и у него только несколько недель в прокате, а потом он попадает на стриминговые сервисы. Аудитория любит сидеть дома перед своими телевизорами. Мне это не очень нравится", — подытожил режиссер.
На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Аллен снимал в среднем по фильму в год. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020-м.
В 2021-м HBO выпустил документальный сериал "Аллен против Фэрроу". В нем собраны интервью с родственниками, друзьями режиссера. В центре повествования — обвинения в адрес кинематографиста от приемной дочери Дилан 1985 года рождения. Она утверждает, что летом 1992-го Аллен домогался ее.