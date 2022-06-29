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Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220629/allen-1798933032.html
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма - РИА Новости, 29.06.2022
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма
Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:55
2022-06-29T11:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
вуди аллен (стюарт конигсберг)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline. 86-летний летний постановщик рассказал, что в конце лета — начале осени приступит к новой ленте, съемки которой пройдут в Париже. Он также признался, что его отношение к работе изменилось из-за того, что сейчас происходит с форматом просмотра фильмов. "Когда я только начинал, мы снимали картины и их показывали в кинотеатрах по всей стране. Зрители приходили сотнями, чтобы посмотреть их на большом экране. Теперь сделаешь фильм, и у него только несколько недель в прокате, а потом он попадает на стриминговые сервисы. Аудитория любит сидеть дома перед своими телевизорами. Мне это не очень нравится", — подытожил режиссер. На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Аллен снимал в среднем по фильму в год. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020-м.В 2021-м HBO выпустил документальный сериал "Аллен против Фэрроу". В нем собраны интервью с родственниками, друзьями режиссера. В центре повествования — обвинения в адрес кинематографиста от приемной дочери Дилан 1985 года рождения. Она утверждает, что летом 1992-го Аллен домогался ее.
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новости культуры, кино и сериалы, вуди аллен (стюарт конигсберг), hbo
11:55 29.06.2022
 
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма

Аллен заявил о планах создать фильм и о том, что работа не вызывает у него прежних эмоций

© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вуди Аллен заявил о планах снять еще один или два фильма. Подробностями он поделился в ходе прямого эфира в соцсети, пишет Deadline.
86-летний летний постановщик рассказал, что в конце лета — начале осени приступит к новой ленте, съемки которой пройдут в Париже.
Он также признался, что его отношение к работе изменилось из-за того, что сейчас происходит с форматом просмотра фильмов.
"Когда я только начинал, мы снимали картины и их показывали в кинотеатрах по всей стране. Зрители приходили сотнями, чтобы посмотреть их на большом экране. Теперь сделаешь фильм, и у него только несколько недель в прокате, а потом он попадает на стриминговые сервисы. Аудитория любит сидеть дома перед своими телевизорами. Мне это не очень нравится", — подытожил режиссер.
На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Аллен снимал в среднем по фильму в год. Его предыдущий проект "Фестиваль Рифкина" вышел в 2020-м.
В 2021-м HBO выпустил документальный сериал "Аллен против Фэрроу". В нем собраны интервью с родственниками, друзьями режиссера. В центре повествования — обвинения в адрес кинематографиста от приемной дочери Дилан 1985 года рождения. Она утверждает, что летом 1992-го Аллен домогался ее.
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КультураНовости культурыКино и сериалыВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)HBO
 
 
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