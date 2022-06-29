https://ria.ru/20220629/akvapark-1799007817.html

В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка

В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка - РИА Новости, 29.06.2022

В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка

Задержаны исполнительный директор и оператор аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний подросток, сообщили журналистам в пресс-службе СУ... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:21

2022-06-29T15:21

2022-06-29T15:21

происшествия

волжский

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Задержаны исполнительный директор и оператор аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний подросток, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.В минувшее воскресенье в аквапарке в Волжском утонул, спустившись с горки, подросток, который приехал с родителями из Астрахани. Было возбуждено дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". В понедельник следователи задержали двух инструкторов-спасателей аквапарка, которые не заметили тонущего ребенка. Им избрана мера пресечения в виде ареста до 26 августа. По информации ведомства, оба мужчины не имеют специального образования и навыков оказания первой медицинской помощи."Следователями задержаны еще двое подозреваемых – 32-летний оператор аквапарка, на которого были возложены обязанности по непрерывному просмотру камер наблюдения…, 42-летний исполнительный директор аквапарка, в обязанности которого входила в том числе организация работы персонала - инструкторов-спасателей и оператора", - рассказали в СК.По информации ведомства, директору аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Отмечается, что оператор в ходе допроса сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон. По данным СК, суд в среду должен избрать ему меру пресечения.

https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html

https://ria.ru/20210702/akvapark-1739536350.html

волжский

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волжский, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область