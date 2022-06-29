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В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка - РИА Новости, 29.06.2022
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В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка
В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка - РИА Новости, 29.06.2022
В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка
Задержаны исполнительный директор и оператор аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний подросток, сообщили журналистам в пресс-службе СУ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:21
2022-06-29T15:21
происшествия
волжский
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Задержаны исполнительный директор и оператор аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний подросток, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.В минувшее воскресенье в аквапарке в Волжском утонул, спустившись с горки, подросток, который приехал с родителями из Астрахани. Было возбуждено дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". В понедельник следователи задержали двух инструкторов-спасателей аквапарка, которые не заметили тонущего ребенка. Им избрана мера пресечения в виде ареста до 26 августа. По информации ведомства, оба мужчины не имеют специального образования и навыков оказания первой медицинской помощи."Следователями задержаны еще двое подозреваемых – 32-летний оператор аквапарка, на которого были возложены обязанности по непрерывному просмотру камер наблюдения…, 42-летний исполнительный директор аквапарка, в обязанности которого входила в том числе организация работы персонала - инструкторов-спасателей и оператора", - рассказали в СК.По информации ведомства, директору аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Отмечается, что оператор в ходе допроса сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон. По данным СК, суд в среду должен избрать ему меру пресечения.
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происшествия, волжский, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
15:21 29.06.2022
 
В Волжском задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка

В Волгоградской области задержали директора и оператора аквапарка из-за гибели подростка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Задержаны исполнительный директор и оператор аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний подросток, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.
В минувшее воскресенье в аквапарке в Волжском утонул, спустившись с горки, подросток, который приехал с родителями из Астрахани. Было возбуждено дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". В понедельник следователи задержали двух инструкторов-спасателей аквапарка, которые не заметили тонущего ребенка. Им избрана мера пресечения в виде ареста до 26 августа. По информации ведомства, оба мужчины не имеют специального образования и навыков оказания первой медицинской помощи.
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"Следователями задержаны еще двое подозреваемых – 32-летний оператор аквапарка, на которого были возложены обязанности по непрерывному просмотру камер наблюдения…, 42-летний исполнительный директор аквапарка, в обязанности которого входила в том числе организация работы персонала - инструкторов-спасателей и оператора", - рассказали в СК.
По информации ведомства, директору аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Отмечается, что оператор в ходе допроса сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон. По данным СК, суд в среду должен избрать ему меру пресечения.
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