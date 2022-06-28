17:42 28.06.2022 (обновлено: 19:18 28.06.2022)
США запретили ввоз российского золота
Минфин США запретил ввоз золота из России
Слитки российского золота. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США запретили ввозить в страну золото из России, кроме находящегося за пределами ее территории по состоянию на сегодня, сообщается на сайте американского Министерства финансов.
"Импорт в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)", — говорится в документе.
Кроме того, министерство выдало лицензию на проведение торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, санкции против которых ввели в начале июня.
Ранее администрация Джо Байдена сообщила о намерении стран G7 ограничить доходы России от экспорта золота. Газета Independent также писала, что Великобритания, США, Канада и Япония прекратят ввозить российское золото, но это решение не затронет уже приобретенные активы. По данным Reuters, теперь этот вопрос должны обсудить страны — члены Евросоюза.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда один рынок теряет привлекательность из-за незаконных решений, то происходит переориентировка на другие — с более комфортными экономическими режимами.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.
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