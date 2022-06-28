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США запретили ввоз российского золота - РИА Новости, 28.06.2022
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США запретили ввоз российского золота
США запретили ввоз российского золота - РИА Новости, 28.06.2022
США запретили ввоз российского золота
США запретили ввозить в страну золото из России, кроме находящегося за пределами ее территории по состоянию на сегодня, сообщается на сайте американского... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:42
2022-06-28T19:18
экономика
россия
сша
санкции
золото
министерство финансов сша
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США запретили ввозить в страну золото из России, кроме находящегося за пределами ее территории по состоянию на сегодня, сообщается на сайте американского Министерства финансов."Импорт в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)", — говорится в документе.Кроме того, министерство выдало лицензию на проведение торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, санкции против которых ввели в начале июня.Ранее администрация Джо Байдена сообщила о намерении стран G7 ограничить доходы России от экспорта золота. Газета Independent также писала, что Великобритания, США, Канада и Япония прекратят ввозить российское золото, но это решение не затронет уже приобретенные активы. По данным Reuters, теперь этот вопрос должны обсудить страны — члены Евросоюза.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда один рынок теряет привлекательность из-за незаконных решений, то происходит переориентировка на другие — с более комфортными экономическими режимами.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220627/zoloto-1798503256.html
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экономика, россия, сша, санкции, золото, министерство финансов сша, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), великобритания, g7
17:42 28.06.2022 (обновлено: 19:18 28.06.2022)
 
США запретили ввоз российского золота

Минфин США запретил ввоз золота из России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСлитки российского золота
Слитки российского золота - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США запретили ввозить в страну золото из России, кроме находящегося за пределами ее территории по состоянию на сегодня, сообщается на сайте американского Министерства финансов.
"Импорт в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)", — говорится в документе.
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Санкции на импорт золота из России ничего не изменят, пишет Bloomberg
Кроме того, министерство выдало лицензию на проведение торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, санкции против которых ввели в начале июня.
Ранее администрация Джо Байдена сообщила о намерении стран G7 ограничить доходы России от экспорта золота. Газета Independent также писала, что Великобритания, США, Канада и Япония прекратят ввозить российское золото, но это решение не затронет уже приобретенные активы. По данным Reuters, теперь этот вопрос должны обсудить страны — члены Евросоюза.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:38
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Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда один рынок теряет привлекательность из-за незаконных решений, то происходит переориентировка на другие — с более комфортными экономическими режимами.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.
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