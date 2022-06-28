https://ria.ru/20220628/zhara-1798719668.html

Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару

Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару - РИА Новости, 28.06.2022

Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару

В жару следует носить легкую одежду из натуральных тканей, использовать солнцезащитный крем, увеличить количество водных процедур и ограничить интенсивные... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:50

2022-06-28T14:50

2022-06-28T14:50

москва

общество

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В жару следует носить легкую одежду из натуральных тканей, использовать солнцезащитный крем, увеличить количество водных процедур и ограничить интенсивные занятия спортом, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам."В жару следует носить легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (особенно в период наиболее активного излучения с 11:00 до 17:00), постоянно использовать солнцезащитные кремы", - сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что в помещении целесообразно пользоваться вентилятором или кондиционером, температурный показатель должен быть комфортным. По возможности нужно увеличить количество водных процедур в течение дня, но вода не должна быть холодной, во избежание переохлаждения, а вот интенсивные занятия спортом лучше ограничить.Из рациона рекомендуется исключить жирную и жареную пищу, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, нежирной рыбе, птице, холодным супам, уточнила Драпкина. При этом, овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, не покупать готовую еду с рук и соблюдать правила гигиены, подчеркнула она."Крайне важно расширить питьевой режим. В жару следует увеличить количество потребляемой жидкости минимум в два раза, при этом избегать сладких напитков (соков, газировки) и отдать предпочтение чистой питьевой воде. Пить лучше в течение дня регулярно небольшими глотками, не дожидаясь чувства жажды", - пояснила Драпкина.

https://ria.ru/20220627/znoy-1798429251.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, татьяна позднякова