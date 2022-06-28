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Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару
Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару - РИА Новости, 28.06.2022
Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару
В жару следует носить легкую одежду из натуральных тканей, использовать солнцезащитный крем, увеличить количество водных процедур и ограничить интенсивные... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:50
2022-06-28T14:50
2022-06-28T14:50
москва
общество
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В жару следует носить легкую одежду из натуральных тканей, использовать солнцезащитный крем, увеличить количество водных процедур и ограничить интенсивные занятия спортом, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам."В жару следует носить легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (особенно в период наиболее активного излучения с 11:00 до 17:00), постоянно использовать солнцезащитные кремы", - сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что в помещении целесообразно пользоваться вентилятором или кондиционером, температурный показатель должен быть комфортным. По возможности нужно увеличить количество водных процедур в течение дня, но вода не должна быть холодной, во избежание переохлаждения, а вот интенсивные занятия спортом лучше ограничить.Из рациона рекомендуется исключить жирную и жареную пищу, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, нежирной рыбе, птице, холодным супам, уточнила Драпкина. При этом, овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, не покупать готовую еду с рук и соблюдать правила гигиены, подчеркнула она."Крайне важно расширить питьевой режим. В жару следует увеличить количество потребляемой жидкости минимум в два раза, при этом избегать сладких напитков (соков, газировки) и отдать предпочтение чистой питьевой воде. Пить лучше в течение дня регулярно небольшими глотками, не дожидаясь чувства жажды", - пояснила Драпкина.
https://ria.ru/20220627/znoy-1798429251.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, татьяна позднякова
Терапевт Минздрава дала советы, как сохранить здоровье в жару
Главный внештатный терапевт Минздрава Драпкина рассказала, как сохранить здоровье в жару
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В жару следует носить легкую одежду из натуральных тканей, использовать солнцезащитный крем, увеличить количество водных процедур и ограничить интенсивные занятия спортом, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве
ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.
"В жару следует носить легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (особенно в период наиболее активного излучения с 11:00 до 17:00), постоянно использовать солнцезащитные кремы", - сказала Драпкина журналистам.
Она отметила, что в помещении целесообразно пользоваться вентилятором или кондиционером, температурный показатель должен быть комфортным. По возможности нужно увеличить количество водных процедур в течение дня, но вода не должна быть холодной, во избежание переохлаждения, а вот интенсивные занятия спортом лучше ограничить.
Из рациона рекомендуется исключить жирную и жареную пищу, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, нежирной рыбе, птице, холодным супам, уточнила Драпкина. При этом, овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, не покупать готовую еду с рук и соблюдать правила гигиены, подчеркнула она.
"Крайне важно расширить питьевой режим. В жару следует увеличить количество потребляемой жидкости минимум в два раза, при этом избегать сладких напитков (соков, газировки) и отдать предпочтение чистой питьевой воде. Пить лучше в течение дня регулярно небольшими глотками, не дожидаясь чувства жажды", - пояснила Драпкина.