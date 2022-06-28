23:51 28.06.2022 (обновлено: 01:11 29.06.2022)
Зеленский потребовал от ООН ввести термин "государство-террорист"
Зеленский призвал СБ ООН исключить Россию из всех структур Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
ООН, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал исключить Россию из всех структур Организации Объединенных Наций.
"Я призываю лишить российскую делегацию возможности манипулирования ООН. Необходимо сделать невозможным нахождение Российской Федерации в Совете Безопасности ООН, пока ее терроризм продолжается. Необходимо создать трибунал для расследование всего, что сделали российские военные против украинцев", — сказал Зеленский по видеосвязи.
По его мнению, Москва якобы нарушила принципы ООН.
Зеленский также попросил организацию дать юридическое определение термина "государство-террорист", при этом политик заодно обвинил в подобном поведении Россию.
"К сожалению, в данный момент у ООН нет юридического определения термина "государство-террорист", согласованного всеми странами-членами ООН", — добавил политик.
При этом ранее он же заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявлял, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, потому что "это не методика Франции". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот призыв Зеленского, заявил, что подобные решения не находятся в компетенции генсека.