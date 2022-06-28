https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798883672.html

Зеленский потребовал от ООН ввести термин "государство-террорист"

Зеленский потребовал от ООН ввести термин "государство-террорист" - РИА Новости, 29.06.2022

Зеленский потребовал от ООН ввести термин "государство-террорист"

Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал исключить Россию из всех структур Организации Объединенных Наций. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-28T23:51

2022-06-28T23:51

2022-06-29T01:11

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ООН, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал исключить Россию из всех структур Организации Объединенных Наций.По его мнению, Москва якобы нарушила принципы ООН.Зеленский также попросил организацию дать юридическое определение термина "государство-террорист", при этом политик заодно обвинил в подобном поведении Россию.Он заявил, что конфликт на Украине "продемонстрировал срочную необходимость отразить этот термин на уровне ООН и наказать любое государство-террорист".При этом ранее он же заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявлял, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, потому что "это не методика Франции". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот призыв Зеленского, заявил, что подобные решения не находятся в компетенции генсека.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796815108.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, эммануэль макрон, стефан дюжаррик, россия, украина, сша, оон