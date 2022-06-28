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Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2022
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Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2022
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник
Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:36
2022-06-28T19:36
в мире
владимир зеленский
албания
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ООН, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена удовлетворить его запрос, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета безопасности", - сказал собеседник агентства.По его словам, председательствующая в Совбезе Албания планирует удовлетворить его просьбу.
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в мире, владимир зеленский, албания
19:36 28.06.2022
 
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник

Источник: Зеленский намерен выступить на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена удовлетворить его запрос, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, председательствующая в Совбезе Албания планирует удовлетворить его просьбу.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 18:54Специальная военная операция на Украине
Гатилов заявил о предвзятой оценке ООН ситуации в Донбассе
 
В миреВладимир ЗеленскийАлбания
 
 
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