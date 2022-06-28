https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798849248.html
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2022
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник
Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:36
2022-06-28T19:36
2022-06-28T19:36
в мире
владимир зеленский
албания
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ООН, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, председательствующая Албания намерена удовлетворить его запрос, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета безопасности", - сказал собеседник агентства.По его словам, председательствующая в Совбезе Албания планирует удовлетворить его просьбу.
https://ria.ru/20220628/donbass-1798841302.html
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в мире, владимир зеленский, албания
Зеленский хочет выступить на заседании СБ ООН по Украине, сообщил источник
Источник: Зеленский намерен выступить на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине