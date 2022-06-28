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Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022
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Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев
Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022
Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев
Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , отметив, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:21
2022-06-28T00:21
экономика
россия
в мире
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , отметив, что РФ сможет и развить промышленность, и сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе."Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие", — подчеркнул Медведев.
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экономика, россия, в мире, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, москва
00:21 28.06.2022
 
Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев

Медведев о санкциях: Россия сможет сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , отметив, что РФ сможет и развить промышленность, и сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе.

"Зависимость это всегда плохо. Рано или поздно ее используют как рычаг давления на несогласных. Понятно, что все эти блокады и запреты очень надолго. Наши оппоненты ждут, что либо мы пойдем к ним на поклон, либо наша экономика рухнет. Уверяют своих граждан, что "адские санкции" против России вот-вот приведут ее к краху. Придется их разочаровать. Такого не произойдет. Запад нас, как обычно, недооценивает. Или, точнее, пытается выдать желаемое за действительное", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие", — подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
00:12
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