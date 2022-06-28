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Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев

Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022

Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев

Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , отметив, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:21

2022-06-28T00:21

2022-06-28T00:21

экономика

россия

в мире

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , отметив, что РФ сможет и развить промышленность, и сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе."Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие", — подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html

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экономика, россия, в мире, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, москва