Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев
Медведев о санкциях: Россия сможет сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оппоненты России, которые ввели против нее санкции, ждут, что экономика РФ рухнет, но этого не произойдет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , отметив, что РФ сможет и развить промышленность, и сделать немаленькие "дырки" в железном занавесе.
"Зависимость — это всегда плохо. Рано или поздно ее используют как рычаг давления на несогласных. Понятно, что все эти блокады и запреты — очень надолго. Наши оппоненты ждут, что либо мы пойдем к ним на поклон, либо наша экономика рухнет. Уверяют своих граждан, что "адские санкции" против России вот-вот приведут ее к краху. Придется их разочаровать. Такого не произойдет. Запад нас, как обычно, недооценивает. Или, точнее, пытается выдать желаемое за действительное", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие", — подчеркнул Медведев.