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В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства - РИА Новости, 28.06.2022
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В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства - РИА Новости, 28.06.2022
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства
России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:31
2022-06-28T19:31
луганск
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений, социальной работы, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с главой Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко.Он отметил, что происходящее в Луганске затрагивает большинство россиян, "всех тех, у кого мозги на месте и сердце с душой в порядке".
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луганск
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луганск, россия, совет федерации рф, константин косачев
19:31 28.06.2022
 
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства

Вице-спикер Совфеда Косачев: России и ЛНР предстоит синхронизировать законодательства

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений, социальной работы, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с главой Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко.
"Совместной работы нам предстоит много. Огромный блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений, социальной работы", - сказал парламентарий.
Он отметил, что происходящее в Луганске затрагивает большинство россиян, "всех тех, у кого мозги на месте и сердце с душой в порядке".
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