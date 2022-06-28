https://ria.ru/20220628/zakonodatelstvo-1798848087.html

В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства

В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства - РИА Новости, 28.06.2022

В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства

России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:31

2022-06-28T19:31

2022-06-28T19:31

луганск

россия

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений, социальной работы, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с главой Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко.Он отметил, что происходящее в Луганске затрагивает большинство россиян, "всех тех, у кого мозги на месте и сердце с душой в порядке".

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/putin-1798839769.html

луганск

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганск, россия, совет федерации рф, константин косачев