https://ria.ru/20220628/zakonodatelstvo-1798848087.html
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства - РИА Новости, 28.06.2022
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства
России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:31
2022-06-28T19:31
2022-06-28T19:31
луганск
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России и Луганской Народной Республике предстоит большой блок работы, связанный с синхронизацией законодательства, в области административных решений, социальной работы, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с главой Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко.Он отметил, что происходящее в Луганске затрагивает большинство россиян, "всех тех, у кого мозги на месте и сердце с душой в порядке".
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/putin-1798839769.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, россия, совет федерации рф, константин косачев
В СФ анонсировали большую работу России и ЛНР в вопросах законодательства
Вице-спикер Совфеда Косачев: России и ЛНР предстоит синхронизировать законодательства