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Родители смогут регистрировать детей по месту жительства
Родители смогут регистрировать детей по месту жительства - РИА Новости, 28.06.2022
Родители смогут регистрировать детей по месту жительства
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:34
2022-06-28T22:34
2022-06-28T22:36
общество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации", - говорится в документе.В пояснительной записке ранее отмечалось, что в результате реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют в крупные перинатальные центры. Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих роддомов, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.В этой связи, как отмечали авторы инициативы, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно возрастает.Федеральный закон вступает в силу со дня его опубликования.
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общество
22:34 28.06.2022 (обновлено: 22:36 28.06.2022)
Родители смогут регистрировать детей по месту жительства
Путин подписал закон, разрешающий регистрировать детей по месту жительства родителей
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет, документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
В пояснительной записке ранее отмечалось, что в результате реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют в крупные перинатальные центры. Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих роддомов, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.
В этой связи, как отмечали авторы инициативы, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно возрастает.
Федеральный закон вступает в силу со дня его опубликования.