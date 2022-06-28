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Путин подписал закон о введении налоговых вычетов для участников СЗПК - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон о введении налоговых вычетов для участников СЗПК
Путин подписал закон о введении налоговых вычетов для участников СЗПК - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о введении налоговых вычетов для участников СЗПК
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые вычеты для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК),... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:40
2022-06-28T18:40
экономика
андрей белоусов
россия
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые вычеты для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных на федеральном уровне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает предоставление налоговых вычетов по налогам на прибыль и имущество организаций, а также земельному налогу, подлежащих уплате участником СЗПК в целях возмещения затрат, понесенных участником соглашения при реализации инвестиционного проекта. Первоначальная редакция предусматривала такой вычет и по транспортному налогу, но в рамках второго чтения Госдума эту возможность исключила, приняв соответствующую поправку.При этом налоговые вычеты будут предоставляться только по федеральным СЗПК, где стороной является РФ, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов. Такой вычет будет предоставлен в размере фактически осуществленных затрат, по которым законом о СЗПК предусмотрена господдержка. А проверка таких затрат будет осуществляться в рамках налогового мониторинга в отношении организации - участника СЗПК.При этом снимается ограничение по переходу на такой мониторинг в части сумм налогов, обязательных требований по налоговым платежам, по полученным доходам и стоимости активов. Кроме того, лицам, заключившим СЗПК с РФ, и одновременно включенным в реестр участников региональных инвестпроектов, которые реализуют проекты в сфере добычи руд цветных металлов (золота) с объемом капвложений не менее 300 миллиардов рублей, гарантируется неизменность пониженных ставок по НДПИ.Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, с этого момента начнет действовать норма о гарантиях неизменности пониженных ставок НДПИ. Остальные положения вступят в силу с 1 января 2023 года и будут применяться участниками СЗПК, стороной которых является РФ, заключенных после 1 июня 2022 года.По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, подключение компаний к налоговому онлайн мониторингу избавит бизнес от камеральных проверок. Прямой доступ ФНС к бухгалтерии предприятий в удаленном формате сделает бесспорным возмещение затрат и предоставление налоговых вычетов, отмечал он. Белоусов также обращал внимание на то, что перезагрузка механизма СЗПК велась в плотном контакте с бизнесом. Первый вице-премьер также добавлял, что следующий этап - выпуск постановления правительства с порядком заключения СЗПК, что позволит возобновить подписание соглашений.
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экономика, андрей белоусов, россия, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
18:40 28.06.2022
 
Путин подписал закон о введении налоговых вычетов для участников СЗПК

Путин подписал закон, который вводит налоговые вычеты для участников СЗПК

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые вычеты для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных на федеральном уровне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает предоставление налоговых вычетов по налогам на прибыль и имущество организаций, а также земельному налогу, подлежащих уплате участником СЗПК в целях возмещения затрат, понесенных участником соглашения при реализации инвестиционного проекта. Первоначальная редакция предусматривала такой вычет и по транспортному налогу, но в рамках второго чтения Госдума эту возможность исключила, приняв соответствующую поправку.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Путин подписал закон, совершенствующий механизм СЗПК
При этом налоговые вычеты будут предоставляться только по федеральным СЗПК, где стороной является РФ, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов. Такой вычет будет предоставлен в размере фактически осуществленных затрат, по которым законом о СЗПК предусмотрена господдержка. А проверка таких затрат будет осуществляться в рамках налогового мониторинга в отношении организации - участника СЗПК.
При этом снимается ограничение по переходу на такой мониторинг в части сумм налогов, обязательных требований по налоговым платежам, по полученным доходам и стоимости активов. Кроме того, лицам, заключившим СЗПК с РФ, и одновременно включенным в реестр участников региональных инвестпроектов, которые реализуют проекты в сфере добычи руд цветных металлов (золота) с объемом капвложений не менее 300 миллиардов рублей, гарантируется неизменность пониженных ставок по НДПИ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, с этого момента начнет действовать норма о гарантиях неизменности пониженных ставок НДПИ. Остальные положения вступят в силу с 1 января 2023 года и будут применяться участниками СЗПК, стороной которых является РФ, заключенных после 1 июня 2022 года.
По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, подключение компаний к налоговому онлайн мониторингу избавит бизнес от камеральных проверок. Прямой доступ ФНС к бухгалтерии предприятий в удаленном формате сделает бесспорным возмещение затрат и предоставление налоговых вычетов, отмечал он. Белоусов также обращал внимание на то, что перезагрузка механизма СЗПК велась в плотном контакте с бизнесом. Первый вице-премьер также добавлял, что следующий этап - выпуск постановления правительства с порядком заключения СЗПК, что позволит возобновить подписание соглашений.
 
ЭкономикаАндрей БелоусовРоссияГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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