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Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений
Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:12
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения материального вреда потерпевшим.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения предлагались сенаторами РФ в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Как отмечали авторы проекта, он был разработан "в целях повышения эффективности мер, направленных по возмещение ущерба, причиненного преступлением".В пояснительной записке приводились данные о том, что с 2017 по 2019 годы количество преступлений экономической направленности оставалось стабильно высоким и ежегодно составляло порядка 105 тысяч, при этом "возмещение материального ущерба составило около 60%".Вместе с тем, отмечали авторы, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, "возникают трудности, обусловленные принятием подозреваемыми (обвиняемыми) мер по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест".Как уточняли авторы проекта, ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.Пояснялось, что в соответствии с законом, к задачам оперативно-розыскной деятельности относится "исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации". Тем самым, говорилось в пояснительной записке, "органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением".В связи с этим законопроектом предлагалось дополнить статьи закона положением о том, что "результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий".
https://ria.ru/20220622/imuschestvo-1797301649.html
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россия, общество, владимир путин
16:12 28.06.2022
 
Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений

Путин подписал закон о розыске имущества, необходимого для возмещения вреда потерпевшим

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения материального вреда потерпевшим.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 14:23
Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим
Изменения предлагались сенаторами РФ в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Как отмечали авторы проекта, он был разработан "в целях повышения эффективности мер, направленных по возмещение ущерба, причиненного преступлением".
В пояснительной записке приводились данные о том, что с 2017 по 2019 годы количество преступлений экономической направленности оставалось стабильно высоким и ежегодно составляло порядка 105 тысяч, при этом "возмещение материального ущерба составило около 60%".
Вместе с тем, отмечали авторы, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, "возникают трудности, обусловленные принятием подозреваемыми (обвиняемыми) мер по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест".
Как уточняли авторы проекта, ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.
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Пояснялось, что в соответствии с законом, к задачам оперативно-розыскной деятельности относится "исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации". Тем самым, говорилось в пояснительной записке, "органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением".
В связи с этим законопроектом предлагалось дополнить статьи закона положением о том, что "результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий".
 
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