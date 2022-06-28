https://ria.ru/20220628/zakon-1798752051.html
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности - РИА Новости, 28.06.2022
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности
Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:02
2022-06-28T16:02
2022-06-28T16:02
общество
российская академия наук
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/23/1561742326_0:77:1600:977_1920x0_80_0_0_b782f03925c5f023d2ac027ed856ce8e.png
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Реестр позволит снизить существующую нагрузку на конечных получателей государственной поддержки, связанную со сбором документов из разных государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для формирования заявки, подаваемой в институт инновационного развития в целях получения государственной поддержки.Закон также закрепил положения о единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских работ гражданского назначения (ЕГИС).Ранее в пояснительной записке отмечалось, Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования при помощи ЕГИС.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/23/1561742326_98:0:1502:1053_1920x0_80_0_0_f3cd55850da77ed2050d66c35f02e08e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российская академия наук, владимир путин
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности
Путин подписал закон о едином реестре получателей господдержки инновационной деятельности