https://ria.ru/20220628/zakon-1798752051.html

В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности

В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности - РИА Новости, 28.06.2022

В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:02

2022-06-28T16:02

2022-06-28T16:02

общество

российская академия наук

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Реестр позволит снизить существующую нагрузку на конечных получателей государственной поддержки, связанную со сбором документов из разных государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для формирования заявки, подаваемой в институт инновационного развития в целях получения государственной поддержки.Закон также закрепил положения о единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских работ гражданского назначения (ЕГИС).Ранее в пояснительной записке отмечалось, Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования при помощи ЕГИС.

https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, российская академия наук, владимир путин