Рейтинг@Mail.ru
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/zakon-1798752051.html
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности - РИА Новости, 28.06.2022
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности
Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:02
2022-06-28T16:02
общество
российская академия наук
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/23/1561742326_0:77:1600:977_1920x0_80_0_0_b782f03925c5f023d2ac027ed856ce8e.png
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Реестр позволит снизить существующую нагрузку на конечных получателей государственной поддержки, связанную со сбором документов из разных государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для формирования заявки, подаваемой в институт инновационного развития в целях получения государственной поддержки.Закон также закрепил положения о единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских работ гражданского назначения (ЕГИС).Ранее в пояснительной записке отмечалось, Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования при помощи ЕГИС.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/23/1561742326_98:0:1502:1053_1920x0_80_0_0_f3cd55850da77ed2050d66c35f02e08e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российская академия наук, владимир путин
16:02 28.06.2022
 
В России появится реестр получателей поддержки инновационной деятельности

Путин подписал закон о едином реестре получателей господдержки инновационной деятельности

© Фото : Eric Lucero/Google Inc.Процессор квантового компьютера Sycamore
Процессор квантового компьютера Sycamore - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Eric Lucero/Google Inc.
Процессор квантового компьютера Sycamore . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Реестр позволит снизить существующую нагрузку на конечных получателей государственной поддержки, связанную со сбором документов из разных государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для формирования заявки, подаваемой в институт инновационного развития в целях получения государственной поддержки.
Закон также закрепил положения о единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских работ гражданского назначения (ЕГИС).
Ранее в пояснительной записке отмечалось, Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования при помощи ЕГИС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:28
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов
 
ОбществоРоссийская академия наукВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала