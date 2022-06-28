https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:28
2022-06-28T15:28
2022-06-28T15:28
владимир путин
законодательство
заповедники
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон также устанавливает, что биосферные полигоны, созданные ранее, сохраняются и продолжают функционировать.
https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, законодательство, заповедники
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов
Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов