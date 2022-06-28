Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:28
2022-06-28T15:28
владимир путин
законодательство
заповедники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон также устанавливает, что биосферные полигоны, созданные ранее, сохраняются и продолжают функционировать.
https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_95568c83c9d9327ecfc0c56740857a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, законодательство, заповедники
15:28 28.06.2022
 
Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов

Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также устанавливает, что биосферные полигоны, созданные ранее, сохраняются и продолжают функционировать.
Опукский природный заповедник на юге Керченского полуострова в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 19:11
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников
 
Владимир ПутинЗаконодательствозаповедники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала