https://ria.ru/20220628/zakon-1798736930.html

Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов

Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон о запрете создания новых биосферных полигонов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:28

2022-06-28T15:28

2022-06-28T15:28

владимир путин

законодательство

заповедники

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон также устанавливает, что биосферные полигоны, созданные ранее, сохраняются и продолжают функционировать.

https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, законодательство, заповедники