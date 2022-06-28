https://ria.ru/20220628/zadacha-1798736781.html

Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье

Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье - РИА Новости, 28.06.2022

Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье

Ключевая задача – обеспечить все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в установленные сроки, заявил губернатор Тверской области Игорь... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:28

2022-06-28T15:28

2022-06-28T15:28

тверская область

тверская область

игорь руденя

россия

экономика

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ТВЕРЬ, 28 июн - РИА Новости. Ключевая задача – обеспечить все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в установленные сроки, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В настоящее время в регионе реализуются и запланированы к реализации более 70 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей. Большинство – в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и логистики. Планируется создать свыше 30 тысяч новых рабочих мест."Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне", - отметил глава региона, выступая на заседании областного правительства.В пресс–службе регионального правительства напомнили о создании электронного реестра инвестиционных проектов Тверской области. Предполагается, что он начнет работу в июле текущего года.

https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html

тверская область

россия

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, россия, экономика