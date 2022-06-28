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Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье
Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье - РИА Новости, 28.06.2022
Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье
Ключевая задача – обеспечить все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в установленные сроки, заявил губернатор Тверской области Игорь... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:28
2022-06-28T15:28
2022-06-28T15:28
тверская область
тверская область
игорь руденя
россия
экономика
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ТВЕРЬ, 28 июн - РИА Новости. Ключевая задача – обеспечить все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в установленные сроки, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В настоящее время в регионе реализуются и запланированы к реализации более 70 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей. Большинство – в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и логистики. Планируется создать свыше 30 тысяч новых рабочих мест."Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне", - отметил глава региона, выступая на заседании областного правительства.В пресс–службе регионального правительства напомнили о создании электронного реестра инвестиционных проектов Тверской области. Предполагается, что он начнет работу в июле текущего года.
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверская область, игорь руденя, россия, экономика
ТВЕРЬ, 28 июн - РИА Новости. Ключевая задача – обеспечить все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в установленные сроки, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В настоящее время в регионе реализуются и запланированы к реализации более 70 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей. Большинство – в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и логистики. Планируется создать свыше 30 тысяч новых рабочих мест.
"Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России
через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне", - отметил глава региона, выступая на заседании областного правительства.
В пресс–службе регионального правительства напомнили о создании электронного реестра инвестиционных проектов Тверской области. Предполагается, что он начнет работу в июле текущего года.