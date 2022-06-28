https://ria.ru/20220628/yazyk-1798674034.html

Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков

Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022

Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с дружественными странами из Средней Азии и другими государствами, это один из... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:01

2022-06-28T13:01

2022-06-28T13:01

россия

русский язык в мире

в мире

дмитрий песков

владимир путин

средняя азия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с дружественными странами из Средней Азии и другими государствами, это один из приоритетов внешней политики России, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник."Весьма часто на переговорах, особенно с нашими друзьями из среднеазиатских республик, других стран президент поднимает тему русского языка - защита, продвижение русского языка, защита прав русскоговорящих и так далее. Это один из приоритетов внешней политики нашей страны. А вы знаете, что эту внешнюю политику определяет именно президент Путин. Я не исключаю, что эта тема может быть затронута и сейчас. В любом случае, это работа постоянная, которая ведётся постоянно, и не только на высшем уровне. У нас есть специализированные ведомства, которые занимаются продвижением русского языка", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли включена тема развития и сохранения русского языка в повестку переговоров между президентами России и Туркменистана.Также он назвал самый эффективный способ продвижения русского языка - это усиление страны. Чем более развита и притягательна экономически будет Россия, тем более востребованным будет русский язык, пояснил Песков.

https://ria.ru/20220615/yazyk-1795412995.html

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средняя азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, русский язык в мире, в мире, дмитрий песков, владимир путин, средняя азия