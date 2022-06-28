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Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков
Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022
Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с дружественными странами из Средней Азии и другими государствами, это один из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:01
2022-06-28T13:01
россия
русский язык в мире
в мире
дмитрий песков
владимир путин
средняя азия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с дружественными странами из Средней Азии и другими государствами, это один из приоритетов внешней политики России, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник."Весьма часто на переговорах, особенно с нашими друзьями из среднеазиатских республик, других стран президент поднимает тему русского языка - защита, продвижение русского языка, защита прав русскоговорящих и так далее. Это один из приоритетов внешней политики нашей страны. А вы знаете, что эту внешнюю политику определяет именно президент Путин. Я не исключаю, что эта тема может быть затронута и сейчас. В любом случае, это работа постоянная, которая ведётся постоянно, и не только на высшем уровне. У нас есть специализированные ведомства, которые занимаются продвижением русского языка", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли включена тема развития и сохранения русского языка в повестку переговоров между президентами России и Туркменистана.Также он назвал самый эффективный способ продвижения русского языка - это усиление страны. Чем более развита и притягательна экономически будет Россия, тем более востребованным будет русский язык, пояснил Песков.
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россия, русский язык в мире, в мире, дмитрий песков, владимир путин, средняя азия
13:01 28.06.2022
 
Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков

Песков: Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с другими странами

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с дружественными странами из Средней Азии и другими государствами, это один из приоритетов внешней политики России, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"Весьма часто на переговорах, особенно с нашими друзьями из среднеазиатских республик, других стран президент поднимает тему русского языка - защита, продвижение русского языка, защита прав русскоговорящих и так далее. Это один из приоритетов внешней политики нашей страны. А вы знаете, что эту внешнюю политику определяет именно президент Путин. Я не исключаю, что эта тема может быть затронута и сейчас. В любом случае, это работа постоянная, которая ведётся постоянно, и не только на высшем уровне. У нас есть специализированные ведомства, которые занимаются продвижением русского языка", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли включена тема развития и сохранения русского языка в повестку переговоров между президентами России и Туркменистана.
Также он назвал самый эффективный способ продвижения русского языка - это усиление страны. Чем более развита и притягательна экономически будет Россия, тем более востребованным будет русский язык, пояснил Песков.
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РоссияРусский язык в миреВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинСредняя Азия
 
 
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