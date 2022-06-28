Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах, заявил Песков
Песков: Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с другими странами
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто поднимает тему русского языка на переговорах с дружественными странами из Средней Азии и другими государствами, это один из приоритетов внешней политики России, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"Весьма часто на переговорах, особенно с нашими друзьями из среднеазиатских республик, других стран президент поднимает тему русского языка - защита, продвижение русского языка, защита прав русскоговорящих и так далее. Это один из приоритетов внешней политики нашей страны. А вы знаете, что эту внешнюю политику определяет именно президент Путин. Я не исключаю, что эта тема может быть затронута и сейчас. В любом случае, это работа постоянная, которая ведётся постоянно, и не только на высшем уровне. У нас есть специализированные ведомства, которые занимаются продвижением русского языка", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли включена тема развития и сохранения русского языка в повестку переговоров между президентами России и Туркменистана.
Также он назвал самый эффективный способ продвижения русского языка - это усиление страны. Чем более развита и притягательна экономически будет Россия, тем более востребованным будет русский язык, пояснил Песков.