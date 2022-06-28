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Суд арестовал Яшина на 15 суток
Суд арестовал Яшина на 15 суток - РИА Новости, 28.06.2022
Суд арестовал Яшина на 15 суток
Хамовнический суд Москвы на 15 суток арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина по протоколу о неповиновении полицейскому, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:57
2022-06-28T13:57
2022-06-28T15:16
происшествия
россия
москва
илья яшин
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 15 суток арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина по протоколу о неповиновении полицейскому, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и арестовал его на 15 суток", - сказали в суде.Согласно протоколу, полицейские остановили Яшина по ориентировке для проверки документов, чтобы выяснить причастность к ранее совершенным преступлениям. На просьбу предъявить документы, указано в рапорте, он ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление.Яшин написал в Telegram-канале, что вечером прогуливался в парке с подругой, когда подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними. Он утверждает, что требование выполнил и сопротивления не оказывал. "Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими", - добавил Яшин.Яшина задержали минувшей ночью, адвоката к нему не пустили, но тот предположил, что депутату вменяют статью 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", которая предполагает до 15 суток административного ареста.В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
https://ria.ru/20220608/kara-murza-1794071532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, илья яшин
13:57 28.06.2022 (обновлено: 15:16 28.06.2022)
Суд арестовал Яшина на 15 суток
Суд арестовал депутата Яшина на 15 суток по протоколу о неповиновении полицейскому
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 15 суток арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина по протоколу о неповиновении полицейскому, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и арестовал его на 15 суток", - сказали в суде.
Согласно протоколу, полицейские остановили Яшина по ориентировке для проверки документов, чтобы выяснить причастность к ранее совершенным преступлениям. На просьбу предъявить документы, указано в рапорте, он ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление.
Яшин написал в Telegram-канале
, что вечером прогуливался в парке с подругой, когда подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними. Он утверждает, что требование выполнил и сопротивления не оказывал. "Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими", - добавил Яшин.
Яшина задержали минувшей ночью, адвоката к нему не пустили, но тот предположил, что депутату вменяют статью 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", которая предполагает до 15 суток административного ареста.
В конце мая Тушинский суд Москвы
оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
(статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.