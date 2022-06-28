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Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании
Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании - РИА Новости, 28.06.2022
Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании
Адвокат Вадим Прохоров заявил, что муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T02:04
2022-06-28T02:04
2022-06-28T02:55
происшествия
россия
москва
илья яшин
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров заявил, что муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция.На месте журналистам Прохоров ничего не подтверждает, передает корреспондент РИА Новости.За стеклянной дверью отделения полиции виден человек, похожий на Яшина.В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, россия, москва, илья яшин
02:04 28.06.2022 (обновлено: 02:55 28.06.2022)
Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании
Адвокат Прохоров: полиция задержала депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров заявил, что муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция.
"Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня — во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", — написал он в Facebook*.
На месте журналистам Прохоров ничего не подтверждает, передает корреспондент РИА Новости.
За стеклянной дверью отделения полиции виден человек, похожий на Яшина.
В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.