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Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании

Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании - РИА Новости, 28.06.2022

Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании

Адвокат Вадим Прохоров заявил, что муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T02:04

2022-06-28T02:04

2022-06-28T02:55

происшествия

россия

москва

илья яшин

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Адвокат Вадим Прохоров заявил, что муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция.На месте журналистам Прохоров ничего не подтверждает, передает корреспондент РИА Новости.За стеклянной дверью отделения полиции виден человек, похожий на Яшина.В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2022

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происшествия, россия, москва, илья яшин