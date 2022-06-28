YAPPY Truck на День молодежи сделал остановку в Казани

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY продолжает путешествие по городам России. Второй остановкой YAPPY Truck стала Казань, где 26 июня прошел День молодежи. Он стал одним из самых масштабных за всю историю проведения: только на территории экстрим-парка “Урам”, где припарковался трак, собралось более 125 тысяч человек.В течение дня на площадке мобильной академии контента одна активность сменяла другую. Днем разворачивались зрелищные спортивные ивенты: профессиональный матч по баскетболу от бронзовых призеров чемпионата России команды “ХелиТаб” и выступление скейтеров SK8 Team. А вечером гостей праздника ждал уже музыкальный сюрприз — со сцены прозвучали главные хиты от популярных исполнителей, среди которых Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и Иванушки International.Не обошлось и без мастер-классов по созданию коллабов с участием приглашенных звезд и инфлюенсеров. Также гости смогли своими глазами увидеть процесс создания граффити от стрит-арт-художников Макса Ломака и Sly Dog 47.Бесплатная академия будет путешествовать по России все лето. После Казани YAPPY Truck отправится в Нижний Новгород, где состоится специальная программа со встречами и мастер-классами с участием инфлюенсеров и звезд.Кроме того, сейчас в соцсети проходит конкурс "Баттл городов", в котором может поучаствовать каждый. Для этого надо выложить видео с мероприятия в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Таким образом проект поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы.YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать совместные ролики (коллабы) с другими пользователями, включая звезд.
Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY продолжает путешествие по городам России. Второй остановкой YAPPY Truck стала Казань, где 26 июня прошел День молодежи. Он стал одним из самых масштабных за всю историю проведения: только на территории экстрим-парка “Урам”, где припарковался трак, собралось более 125 тысяч человек.
В течение дня на площадке мобильной академии контента одна активность сменяла другую. Днем разворачивались зрелищные спортивные ивенты: профессиональный матч по баскетболу от бронзовых призеров чемпионата России команды “ХелиТаб” и выступление скейтеров SK8 Team. А вечером гостей праздника ждал уже музыкальный сюрприз — со сцены прозвучали главные хиты от популярных исполнителей, среди которых Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и Иванушки International.
Не обошлось и без мастер-классов по созданию коллабов с участием приглашенных звезд и инфлюенсеров. Также гости смогли своими глазами увидеть процесс создания граффити от стрит-арт-художников Макса Ломака и Sly Dog 47.
Бесплатная академия будет путешествовать по России все лето. После Казани YAPPY Truck отправится в Нижний Новгород, где состоится специальная программа со встречами и мастер-классами с участием инфлюенсеров и звезд.
Кроме того, сейчас в соцсети проходит конкурс "Баттл городов", в котором может поучаствовать каждый. Для этого надо выложить видео с мероприятия в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.
Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Таким образом проект поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы.
YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать совместные ролики (коллабы) с другими пользователями, включая звезд.
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