https://ria.ru/20220628/vto-1798741541.html

Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав

Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав - РИА Новости, 28.06.2022

Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав

Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), стараясь в сегодняшних непростых условиях использовать ее механизмы для продолжения интеграции РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:40

2022-06-28T15:40

2022-06-28T15:40

экономика

сергей миронов

россия

сша

китай

всемирная торговая организация (вто)

госдума рф

оон

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), стараясь в сегодняшних непростых условиях использовать ее механизмы для продолжения интеграции в международные экономические отношения, выход же из ВТО будет иметь для страны негативные последствия, заявил РИА Новости председатель совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Георгий Петров.Фракция "Справедливая Россия – За правду" направила проект о прекращении членства России в ВТО в правительство для получения отзыва, сообщал на прошлой неделе глава партии Сергей Миронов."Вступление в ВТО в 2012 году было с нашей стороны хорошо продуманным шагом",- добавил эксперт.При этом он заметил, что США вместе со своими союзниками пытаются в настоящее время выдавить нас из ВТО. "Лишая, например, Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, но сделать это по большому счету невозможно",- подчеркнул он.Петров также сказал, что внесенный депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО не выдерживает критики."По сути, он безоснователен. Во-первых, сумма членства в ВТО всего лишь 4,5 миллионов евро в год. В ООН для сравнения членство обходится нам в 140 миллионов долларов. Ну, а, во-вторых, если мы выйдем, то войти вновь в ВТО будет крайне сложно, поскольку нам предъявят уже совсем другие, более жесткие требования. Для Китая, например, который в свое время вышел, а затем попросился обратно, новые условия приема были унизительными",- заключил эксперт.

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

россия

сша

китай

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сергей миронов, россия, сша, китай, всемирная торговая организация (вто), госдума рф, оон