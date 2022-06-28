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Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав - РИА Новости, 28.06.2022
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Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав
Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав
Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), стараясь в сегодняшних непростых условиях использовать ее механизмы для продолжения интеграции РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:40
2022-06-28T15:40
экономика
сергей миронов
россия
сша
китай
всемирная торговая организация (вто)
госдума рф
оон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), стараясь в сегодняшних непростых условиях использовать ее механизмы для продолжения интеграции в международные экономические отношения, выход же из ВТО будет иметь для страны негативные последствия, заявил РИА Новости председатель совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Георгий Петров.Фракция "Справедливая Россия – За правду" направила проект о прекращении членства России в ВТО в правительство для получения отзыва, сообщал на прошлой неделе глава партии Сергей Миронов."Вступление в ВТО в 2012 году было с нашей стороны хорошо продуманным шагом",- добавил эксперт.При этом он заметил, что США вместе со своими союзниками пытаются в настоящее время выдавить нас из ВТО. "Лишая, например, Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, но сделать это по большому счету невозможно",- подчеркнул он.Петров также сказал, что внесенный депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО не выдерживает критики."По сути, он безоснователен. Во-первых, сумма членства в ВТО всего лишь 4,5 миллионов евро в год. В ООН для сравнения членство обходится нам в 140 миллионов долларов. Ну, а, во-вторых, если мы выйдем, то войти вновь в ВТО будет крайне сложно, поскольку нам предъявят уже совсем другие, более жесткие требования. Для Китая, например, который в свое время вышел, а затем попросился обратно, новые условия приема были унизительными",- заключил эксперт.
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россия
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экономика, сергей миронов, россия, сша, китай, всемирная торговая организация (вто), госдума рф, оон
15:40 28.06.2022
 
Эксперт сравнил членство России в ВТО с наличием водительских прав

Эксперт ТПП Петров: Россия должна использовать ВТО для интеграции в мировую экономику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО), стараясь в сегодняшних непростых условиях использовать ее механизмы для продолжения интеграции в международные экономические отношения, выход же из ВТО будет иметь для страны негативные последствия, заявил РИА Новости председатель совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Георгий Петров.
Фракция "Справедливая Россия – За правду" направила проект о прекращении членства России в ВТО в правительство для получения отзыва, сообщал на прошлой неделе глава партии Сергей Миронов.
"Как бы кто не относился к ВТО, именно она определяет правила поведения в международных экономических отношениях. Членство в организации для стран можно сравнить с водительскими правами, без которых, понятно, лучше не садиться за руль. При всех несовершенствах ВТО, Россия должна по-прежнему оставаться в ней, стараясь использовать в сегодняшней непростой ситуации ее механизмы для дальнейшей интеграции страны в международную экономическую систему",- сказал он.
"Вступление в ВТО в 2012 году было с нашей стороны хорошо продуманным шагом",- добавил эксперт.
При этом он заметил, что США вместе со своими союзниками пытаются в настоящее время выдавить нас из ВТО. "Лишая, например, Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, но сделать это по большому счету невозможно",- подчеркнул он.
Петров также сказал, что внесенный депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО не выдерживает критики.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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"По сути, он безоснователен. Во-первых, сумма членства в ВТО всего лишь 4,5 миллионов евро в год. В ООН для сравнения членство обходится нам в 140 миллионов долларов. Ну, а, во-вторых, если мы выйдем, то войти вновь в ВТО будет крайне сложно, поскольку нам предъявят уже совсем другие, более жесткие требования. Для Китая, например, который в свое время вышел, а затем попросился обратно, новые условия приема были унизительными",- заключил эксперт.
 
ЭкономикаСергей МироновРоссияСШАКитайВсемирная торговая организация (ВТО)Госдума РФООН
 
 
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