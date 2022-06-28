https://ria.ru/20220628/vsu-1798875757.html
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок - РИА Новости, 28.06.2022
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок
Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:28
2022-06-28T22:28
2022-06-28T23:06
специальная военная операция на украине
украина
днр
лнр
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ХЕРСОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."Сегодня вечером боевики преступного киевского режима выпустили четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка. Националисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.Отмечается, что благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но из-за обломков погиб ребенок, также три мирных жителя получили ранения.Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220628/vsu-1798808369.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днр, лнр
22:28 28.06.2022 (обновлено: 23:06 28.06.2022)
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок
При обстреле Киевом Новой Каховки в Херсонской области из "Точки-У" погиб ребенок
ХЕРСОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Сегодня вечером боевики преступного киевского режима выпустили четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка. Националисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но из-за обломков погиб ребенок, также три мирных жителя получили ранения.
Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".