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Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/vsu-1798875757.html
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок - РИА Новости, 28.06.2022
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок
Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:28
2022-06-28T23:06
специальная военная операция на украине
украина
днр
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ХЕРСОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."Сегодня вечером боевики преступного киевского режима выпустили четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка. Националисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.Отмечается, что благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но из-за обломков погиб ребенок, также три мирных жителя получили ранения.Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Ангелина Орехова
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украина, днр, лнр
22:28 28.06.2022 (обновлено: 23:06 28.06.2022)
 
Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок

При обстреле Киевом Новой Каховки в Херсонской области из "Точки-У" погиб ребенок

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Сегодня вечером боевики преступного киевского режима выпустили четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка. Националисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но из-за обломков погиб ребенок, также три мирных жителя получили ранения.
Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 17:28
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДНРЛНР
 
 
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