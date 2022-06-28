https://ria.ru/20220628/vsu-1798875757.html

Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок

Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок - РИА Новости, 28.06.2022

Источник: ВСУ обстреляли Новую Каховку из "Точки-У", погиб ребенок

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:28

2022-06-28T22:28

2022-06-28T23:06

специальная военная операция на украине

украина

днр

лнр

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ХЕРСОН, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."Сегодня вечером боевики преступного киевского режима выпустили четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка. Националисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.Отмечается, что благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но из-за обломков погиб ребенок, также три мирных жителя получили ранения.Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220628/vsu-1798808369.html

украина

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

украина, днр, лнр