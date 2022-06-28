Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/vsu-1798871960.html
ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия
ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия - РИА Новости, 28.06.2022
ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия
Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:42
2022-06-28T22:36
в мире
россия
одесская область
украина
служба безопасности украины
оон
организация по запрещению химического оружия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими, — Прим. ред.) веществами" — уточнил генерал.По его словам, боевики украинских националистических батальонов также планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье. Таким образом неонацисты попытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить российскую армию в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения".Мизинцев призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и ОЗХО обратить внимание, что информацию о якобы "убийствах мирных жителей русскими", украинские власти планируют широко распространить в ближайшее время через западные СМИ и в Сети.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220628/vsu-1798808369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, одесская область, украина, служба безопасности украины, оон, организация по запрещению химического оружия
21:42 28.06.2022 (обновлено: 22:36 28.06.2022)
 
ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия

Мизинцев: ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими, — Прим. ред.) веществами" — уточнил генерал.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 17:28
ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин
По его словам, боевики украинских националистических батальонов также планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье. Таким образом неонацисты попытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить российскую армию в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения".
Мизинцев призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и ОЗХО обратить внимание, что информацию о якобы "убийствах мирных жителей русскими", украинские власти планируют широко распространить в ближайшее время через западные СМИ и в Сети.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдесская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныООНОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала