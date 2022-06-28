https://ria.ru/20220628/vsu-1798871960.html

ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия

ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия - РИА Новости, 28.06.2022

ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия

Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:42

2022-06-28T21:42

2022-06-28T22:36

в мире

россия

одесская область

украина

служба безопасности украины

оон

организация по запрещению химического оружия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими, — Прим. ред.) веществами" — уточнил генерал.По его словам, боевики украинских националистических батальонов также планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье. Таким образом неонацисты попытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить российскую армию в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения".Мизинцев призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и ОЗХО обратить внимание, что информацию о якобы "убийствах мирных жителей русскими", украинские власти планируют широко распространить в ближайшее время через западные СМИ и в Сети.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220628/vsu-1798808369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

одесская область

украина

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в мире, россия, одесская область, украина, служба безопасности украины, оон, организация по запрещению химического оружия