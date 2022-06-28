21:42 28.06.2022 (обновлено: 22:36 28.06.2022)
ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия
Мизинцев: ВСУ готовят провокацию для обвинения ВС России в применении химоружия
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Одесской области для обвинения российских войск в якобы применении химического оружия против мирного населения, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими, — Прим. ред.) веществами" — уточнил генерал.
По его словам, боевики украинских националистических батальонов также планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье. Таким образом неонацисты попытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить российскую армию в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения".
Мизинцев призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и ОЗХО обратить внимание, что информацию о якобы "убийствах мирных жителей русскими", украинские власти планируют широко распространить в ближайшее время через западные СМИ и в Сети.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".