https://ria.ru/20220628/vsu-1798870943.html

Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове

Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове - РИА Новости, 28.06.2022

Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова, местных жителей либо насильно удерживают под предлогом... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:34

2022-06-28T21:34

2022-06-28T21:43

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова, местных жителей либо насильно удерживают под предлогом обеспечения их безопасности, либо умышленно не уведомляют о происходящем, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Бахмуте Донецкой Народной Республики, в кожвендиспансере и клинике "Медцентр" (улица Мариупольская), украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник."В Чернигове, в здании областного туберкулезного диспансера (проспект Мира), размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, при этом всех больных, независимо от их состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - добавил генерал.А в Северске (ДНР), в зданиях городской больницы на улице Суворова, "националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов", отметил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

донецкая народная республика

чернигов

суворов

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в мире, донецкая народная республика, чернигов, суворов