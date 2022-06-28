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Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове - РИА Новости, 28.06.2022
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Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове
Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове - РИА Новости, 28.06.2022
Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова, местных жителей либо насильно удерживают под предлогом... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:34
2022-06-28T21:43
в мире
донецкая народная республика
чернигов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова, местных жителей либо насильно удерживают под предлогом обеспечения их безопасности, либо умышленно не уведомляют о происходящем, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Бахмуте Донецкой Народной Республики, в кожвендиспансере и клинике "Медцентр" (улица Мариупольская), украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник."В Чернигове, в здании областного туберкулезного диспансера (проспект Мира), размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, при этом всех больных, независимо от их состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - добавил генерал.А в Северске (ДНР), в зданиях городской больницы на улице Суворова, "националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов", отметил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, чернигов, суворов
21:34 28.06.2022 (обновлено: 21:43 28.06.2022)
 
Националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове

Мизинцев: националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях в ДНР и Чернигове

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова, местных жителей либо насильно удерживают под предлогом обеспечения их безопасности, либо умышленно не уведомляют о происходящем, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте Донецкой Народной Республики, в кожвендиспансере и клинике "Медцентр" (улица Мариупольская), украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
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Чернигове, в здании областного туберкулезного диспансера (проспект Мира), размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, при этом всех больных, независимо от их состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - добавил генерал.
А в Северске (ДНР), в зданиях городской больницы на улице Суворова, "националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов", отметил генерал.
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