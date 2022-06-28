https://ria.ru/20220628/vsu-1798825020.html

Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ

Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022

Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ

Военнослужащий украинского президентского полка Сергей Бондаренко, сопровождавший ранее Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях, рассказал... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:59

2022-06-28T17:59

2022-06-28T19:39

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537542_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_21cdd8c7a002abadfaaef24727ca4b75.jpg

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащий украинского президентского полка Сергей Бондаренко, сопровождавший ранее Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях, рассказал журналистам о бегстве украинских военных под Лисичанском и предательстве со стороны 57-ой бригады."Въехали в (поселок. — Прим. ред.) Мирную Долину. Только заехали, на перекрестке вышли из машин, чтобы водители припарковались, начался жесткий обстрел, и все машины наши сожгли", — рассказал Бондаренко, находящийся сейчас в плену у военнослужащих Луганской народной республики.Он уточнил, что также артиллерийским обстрелом были уничтожены все вещи в машинах и боекомплекты, которые там находились. По словам Бондаренко, передвигались они на гражданских машинах."Все в панике, <...> наши где-то потерялись. Начали бомбить, и с водителем потерялся. <…> Тут бегут наши с позиций и кричат, что быстро уходим", — рассказал украинский военнослужащий.По его словам, та группа, в которой он остался, не смогла уже отступить, так как со всех направлений велся обстрел и уже рядом были слышны стрелковые бои. Военнослужащий уверен, что они попали под обстрелы и в последствии в плен по вине военнослужащих 57-ой бригады, которые привезли их в район, где идет наступление армий ЛНР и России, а сами под их прикрытием пытались уйти."Они нас привезли, показали, куда идти. И все места, которые они нам показали, куда идти, там просто они были все пристреляны, сто процентов. Я думаю, они нами прикрылись, а сами ушли, — рассказал Бондаренко.

https://ria.ru/20220628/obmen-1798687071.html

https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798409837.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир зеленский