https://ria.ru/20220628/vsu-1798825020.html
Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ
Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022
Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ
Военнослужащий украинского президентского полка Сергей Бондаренко, сопровождавший ранее Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях, рассказал... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:59
2022-06-28T17:59
2022-06-28T19:39
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащий украинского президентского полка Сергей Бондаренко, сопровождавший ранее Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях, рассказал журналистам о бегстве украинских военных под Лисичанском и предательстве со стороны 57-ой бригады."Въехали в (поселок. — Прим. ред.) Мирную Долину. Только заехали, на перекрестке вышли из машин, чтобы водители припарковались, начался жесткий обстрел, и все машины наши сожгли", — рассказал Бондаренко, находящийся сейчас в плену у военнослужащих Луганской народной республики.Он уточнил, что также артиллерийским обстрелом были уничтожены все вещи в машинах и боекомплекты, которые там находились. По словам Бондаренко, передвигались они на гражданских машинах."Все в панике, <...> наши где-то потерялись. Начали бомбить, и с водителем потерялся. <…> Тут бегут наши с позиций и кричат, что быстро уходим", — рассказал украинский военнослужащий.По его словам, та группа, в которой он остался, не смогла уже отступить, так как со всех направлений велся обстрел и уже рядом были слышны стрелковые бои. Военнослужащий уверен, что они попали под обстрелы и в последствии в плен по вине военнослужащих 57-ой бригады, которые привезли их в район, где идет наступление армий ЛНР и России, а сами под их прикрытием пытались уйти."Они нас привезли, показали, куда идти. И все места, которые они нам показали, куда идти, там просто они были все пристреляны, сто процентов. Я думаю, они нами прикрылись, а сами ушли, — рассказал Бондаренко.
https://ria.ru/20220628/obmen-1798687071.html
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798409837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир зеленский
17:59 28.06.2022 (обновлено: 19:39 28.06.2022)
Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных ВСУ
Боец президентского полка Украины рассказал о бегстве военных на лисичанском направлении
ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащий украинского президентского полка Сергей Бондаренко, сопровождавший ранее Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях, рассказал журналистам о бегстве украинских военных под Лисичанском и предательстве со стороны 57-ой бригады.
"Въехали в (поселок. — Прим. ред.) Мирную Долину. Только заехали, на перекрестке вышли из машин, чтобы водители припарковались, начался жесткий обстрел, и все машины наши сожгли", — рассказал Бондаренко, находящийся сейчас в плену у военнослужащих Луганской народной республики
.
Он уточнил, что также артиллерийским обстрелом были уничтожены все вещи в машинах и боекомплекты, которые там находились. По словам Бондаренко, передвигались они на гражданских машинах.
"Все в панике, <...> наши где-то потерялись. Начали бомбить, и с водителем потерялся. <…> Тут бегут наши с позиций и кричат, что быстро уходим", — рассказал украинский военнослужащий.
По его словам, та группа, в которой он остался, не смогла уже отступить, так как со всех направлений велся обстрел и уже рядом были слышны стрелковые бои. Военнослужащий уверен, что они попали под обстрелы и в последствии в плен по вине военнослужащих 57-ой бригады, которые привезли их в район, где идет наступление армий ЛНР и России
, а сами под их прикрытием пытались уйти.
"Они нас привезли, показали, куда идти. И все места, которые они нам показали, куда идти, там просто они были все пристреляны, сто процентов. Я думаю, они нами прикрылись, а сами ушли, — рассказал Бондаренко.