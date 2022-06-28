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ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 28.06.2022
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ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин
ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 28.06.2022
ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин
Украинские военные планировали весной начать спецоперацию с выходом на российскую границу, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:28
2022-06-28T19:15
безопасность
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
украина
северодонецк
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские военные планировали весной начать спецоперацию с выходом на российскую границу, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин."У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу", — сказал он, выступая на Х Петербургском международном юридическом форуме.Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ готовили наступление на Донбасс и Крым, которое должно было начаться 8 марта. По его словам, эти данные подтверждают показания военнопленных и данные разведки. В частности, он продемонстрировал карту полуострова с нанесенными на ней точками расположения войск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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украина
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безопасность, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина, северодонецк
17:28 28.06.2022 (обновлено: 19:15 28.06.2022)
 
ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: ВСУ планировали начать 8 марта наступление с выходом на российскую границу

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские военные планировали весной начать спецоперацию с выходом на российскую границу, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
"У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу", — сказал он, выступая на Х Петербургском международном юридическом форуме.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ готовили наступление на Донбасс и Крым, которое должно было начаться 8 марта. По его словам, эти данные подтверждают показания военнопленных и данные разведки. В частности, он продемонстрировал карту полуострова с нанесенными на ней точками расположения войск.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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БезопасностьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаСеверодонецк
 
 
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