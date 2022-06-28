https://ria.ru/20220628/vsu-1798808369.html

ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин

ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 28.06.2022

ВСУ планировали наступление с выходом на границу России, заявил Бастрыкин

Украинские военные планировали весной начать спецоперацию с выходом на российскую границу, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:28

2022-06-28T17:28

2022-06-28T19:15

безопасность

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

украина

северодонецк

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские военные планировали весной начать спецоперацию с выходом на российскую границу, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин."У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу", — сказал он, выступая на Х Петербургском международном юридическом форуме.Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ готовили наступление на Донбасс и Крым, которое должно было начаться 8 марта. По его словам, эти данные подтверждают показания военнопленных и данные разведки. В частности, он продемонстрировал карту полуострова с нанесенными на ней точками расположения войск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220309/donbass-1777221416.html

украина

северодонецк

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина, северодонецк