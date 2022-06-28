https://ria.ru/20220628/vrachi-1798688838.html

В Подмосковье врачи спасли пожилого пациента с крупной опухолью в голове

В Подмосковье врачи спасли пожилого пациента с крупной опухолью в голове - РИА Новости, 28.06.2022

В Подмосковье врачи спасли пожилого пациента с крупной опухолью в голове

Врачи из Московской области спасли пациента с опухолью в голове до семи сантиметров, из-за нее серединные структуры мозга сместились влево до 12 миллиметров,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:43

2022-06-28T13:43

2022-06-28T13:43

россия

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Врачи из Московской области спасли пациента с опухолью в голове до семи сантиметров, из-за нее серединные структуры мозга сместились влево до 12 миллиметров, рассказали в региональном минздраве."В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 81-летний пациент со сниженной двигательной активностью, слабостью в левых конечностях. Также у него было обнаружено левостороннее снижение чувствительности и другие неврологические нарушения. Мужчине провели МРТ, которая показала наличие объемного образования в правой теменно-затылочной области. Опухоль достигла размера яблока, ее диаметр доходил почти до 7 сантиметров. Из-за новообразования произошло смещение серединных структур мозга влево до 12 мм", - сказано в сообщении.Отмечается, что опухоль давила на правое полушарие и как результат – мужчина испытывал нарушение чувствительности и двигательной активности конечностей."Дальнейший рост новообразования грозил полной инвалидизацией. Пациенту проведена костно-пластическая трепанация черепа с применением безрамной стереотаксической нейронавигации. Выполнено микрохирургическое удаление объемного новообразования", - приводят в пресс-службе слова заведующего нейрохирургическим отделением Красногорской горбольницы №1 Николая Карпова.Операция прошла успешно, у пациента прошли неврологические дефекты, и он начал ходить самостоятельно, уточнили в министерстве. По результатам гистологии выяснилось, что опухоль доброкачественная. Мужчину выписали из больницы на амбулаторное наблюдение врача.

https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, московская область (подмосковье)